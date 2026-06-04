明年恐500人無高中職可念 高虹安挨批就近入學跳票

明年高中龍年潮來襲新竹學子恐難就近入學，新竹市議員曾資程質詢時批市府的就近入學目標跳票。（記者洪美秀攝）

曾資程︰基層教師壓力大 竹市教育處︰逐年規劃增班 提供教師心理支持

新竹市議員曾資程昨在市議會質詢指出，面對明年高中龍年學子將入學，依據資料，竹竹苗一一六學年高中職仍有相當高比例的缺額數，高虹安市府二〇二二年高喊就近入學目標，但總量管制學校仍面臨無法就近入學困境，是教育政策跳票，加上教師心理健康支持不足及體育行政量能超出負擔，建議市府成立運動處，銜接中央已成立的運動部相關業務。

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曾建議設運動處 教育處允評估

市府教育處回應，這幾年已逐年規劃增班擴充高中量能，並提供教師心理支持、行政減量等支持政策，就近入學目標更透過學區劃分及增班等方式逐年實現中，至於成立運動處等建議則會納入評估。

曾︰師生比超額 應給補貼

曾資程說，若將明年新竹縣市各校預計增加的名額算進去，國中教育會考的入學名額竟還有高達五百多個差額，讓基層教師的教學與輔導壓力面臨沉重挑戰。目前市立高中師生比為一比卅八，比教育部規定的一比卅三來得多，老師的負擔大幅增加，建議市府給予第一線教師「師生比超額補貼」，實質回饋基層教師的付出。

他也提到，第一線教師面臨龐大壓力，但竹市教師心理諮商年度補助經費嚴重不足，導致去年年底時申請系統關閉，讓有急迫諮商需求的老師面臨求助無門、經費斷炊窘境。教育處回應，目前教師心理諮商經費由教育部補助四十六萬元、市府自籌廿四萬元，總支出超過七十萬元。

曾資程也提到，教育處經常交辦學校各類活動、競賽、評鑑及報表作業，讓教師耗費大量時間處理非教學工作，壓縮備課、學生輔導及親師溝通時間，建議讓教師回歸教學本務。且中央已成立運動部，竹市體育業務仍由教育處體健科負責，他建議成立運動處或體育處，因應運動相關行政量能。

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