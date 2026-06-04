桃園家扶溫媽媽志工 包1200顆粽送暖

桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動。（記者李容萍攝）

端午節將至，桃園家扶中心「中壢溫媽媽愛家服務志工隊」連續廿五年自掏腰包，出錢出力舉辦「粽香送溫情」活動，昨日動員五十名平均年齡七十歲的志工媽媽，包出一千二百顆愛心客家粽，並出車將這份節慶祝福提前送到受扶助的弱勢家庭手中。

這場動員全隊的年度盛事，六十八歲活動組長陳桂鳳是公認的「大掌廚」，她自幼在大家庭長大，練就能「辦桌」的精湛手藝，加入家扶十四年來，不論隊長是誰，她總是低調在廚房裡默默耕耘，負責活動的餐飲準備。

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陳桂鳳與丈夫長期支持家扶各項活動，十四年來累計捐款近五十萬元，曾獲衛生福利類金質獎的殊榮，她分享，做志工就是圖一個歡喜心，大家不計較，一起動手做，看到所幫忙的家庭吃得開心，一切辛苦都值得。

隊長張秀娥說，每年「粽香送溫情」活動，志工們總是熱情參與，從食材、清洗粽葉、備料、包粽，每顆粽子都是最真誠的關愛與祝福。

扶幼委員會主委謝文卿感謝「溫媽媽」無私奉獻，志工媽媽們廿五年來白髮變多，身手或許不像從前俐落，但只要端午節一到，她們照顧孩子和弱勢家庭的初衷從沒變過。

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