《桃園「新店市長」風波》政客公審學生 威權本質盡現

記者陳璟民／特稿

桃園市武陵高中這屆畢業典禮，有畢業生對任期將滿的市長張善政喊一句「新店市長」，略施嘲諷張市長早受眾議任內的人與心不在桃園，而在新北市新店區（住家），這個插曲、場景，在自由民主社會，本屬人民言論自由表達範疇，也是他身為地方首長理當接受民眾質疑、檢驗的事項之一。

哪知「皇帝不急，太監急過頭」，在張善政未回應前，國民黨市議員詹江村搶先在網路社群平台發文，上綱到政治意識形態，指該畢業生為「青鳥學生」、「沒教養」，同時批評「學校教育很失敗」。

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詹員恣意出征青少學生與聲譽卓著的學校，當議員享受言論自由，卻打壓學生言論自由，失了人民公僕的格調，犯了眾怒，竟毫無反省、拒不道歉，盡顯政客威權根性及借題發揮賺一己網路聲量的習性。

台灣解嚴近四十年，民主改革深化，台灣主體性蓬勃發展，所有國人包含政客在內，無不體驗著黨外運動、野百合學運、太陽花世代到青鳥行動等，代代耕耘自由民主的成果，這位畢業生在公眾場合勇敢表意，即便特定人士覺得不中聽，被政客視為「青鳥」，實屬光榮印記，我們當聲援學生，並為人我、為後代，繼續努力維持自由民主說話、思考的權利。

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