《桃園「新店市長」風波》詹江村槓學生 武陵高中發聲譴責霸凌

桃園市長張善政（中）日前出席武陵高中畢業典禮 。（桃園市政府提供）

班聯會、學代組要求道歉 詹拒絕 張善政PO文︰當天沒聽到什麼不適言論

桃園市武陵高中六月一日畢業典禮，有畢業生喊市長張善政「新店市長」，此過程被人上傳網路，國民黨議員詹江村截圖發文攻訐學生沒教養、是青鳥及學校教育失敗等，各界紛聲援學生，也有些公審學生，風波延燒至今，校方昨發聲明指出，學生承受來自網路社群的人身攻擊、謾罵、騷擾及心理壓力，任何形式的網路霸凌、肉搜獵巫或對學生的不當攻擊，都不利於教育價值的實踐，也是學校當所捍衛；武陵高中四十屆班聯會主席、學生代表組則要求詹向學生與學校道歉，但詹回應「我不會道歉」。

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詹攻訐學生沒教養 學校教育失敗

張善政二日透過臉書表示，如果有哪位同學，因為這幾天的事覺得有壓力，「我想跟你說：我當天並沒有聽到什麼不適的言論」，相信年輕世代有自己的觀察及幽默。

學代組昨起發連署書 促校方重視

武陵班聯會主席二日到詹的服務處，要求詹就不當發言負責，並公開澄清和道歉；主席認為，任何校園不應該被貼上政治標籤，也不應該將單一事件或個案上升至全體學校教育水準的問題。學生代表組也發出公告，昨起發放連署書，促校方重視此校譽問題，和請求議員對受波及的學生及校方道歉。

詹︰若覺詆毀武陵 歡迎提起訴訟

詹江村二日深夜發文回應，學生以嗆貴賓來展現校風的自由，然而他看的是全國教育的問題，他並沒有詆毀武陵也無意詆毀，武陵學生若覺得他損害校譽，歡迎向他提起民事訴訟。

校方︰已提供相關學生輔導支持

武陵高中昨發聲明，指張善政受邀蒞臨畢業典禮，為獲獎同學頒獎並給予畢業生祝福，典禮全程秩序良好，氣氛溫馨和樂，學校尊重社會各界對公共事務表達意見的權利，也理解不同立場之間可能存在不同觀點，任何對教育現場的評論都應建立在完整事實與理性討論的基礎之上，個別事件或單一學生的言行，不應被無限擴大或過度詮釋為對整體學生群體、教師專業或學校教育成果之評價。

校方強調，過程中已有學生承受來自網路社群的人身攻擊、謾罵、騷擾及心理壓力，學生仍處於學習與成長階段，面對公共議題的討論與不同意見，本應是民主社會的重要學習歷程，學校已主動關懷相關學生，提供必要的輔導與支持，並持續了解學生狀況。

武陵高中針對風波發表聲明，譴責網路霸凌。（資料照）

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