瑪莎+告五人、韓日團 潮台北8/22登場

「潮台北TRENDY TAIPEI」將在八月廿二日到九月六日登場，昨首波卡司公布，包含楊乃文、陳嫺靜、告五人及五月天瑪莎限定組合、韓國團體「HYUKOH」，日本團體「ATARASHII GAKKO!」等。台北市副市長林奕華指出，今年活動將注重在演唱會經濟、產業趨勢與城市行動三大核心，潮台北就是一個國際平台，讓國際走到台北，也讓台北的歌手、樂團可以走向國際舞台。

讓台北歌手、樂團 走向國際舞台

林奕華表示，在「演唱會經濟」方面，讓音樂能量不僅止於大型場館，更將觸角延伸至街區巷弄的共廿六間Live House與各個角落，讓音樂融入市民日常生活，期盼以此帶動周邊消費與觀光產值。在「產業趨勢」方面，持續搭建與國際接軌的橋梁，透過重量級國際論壇講者與舉辦創業匯聚等活動，邀請海內外業界領袖共同探討未來的潮流趨勢與商機媒合。在「城市行動」方面，今年邀請北市藝文展演空間與跨界夥伴，從台北指標性舞台，到松山文創園區、當代藝術館、新北投車站及電影主題公園等街頭巷尾的精彩活動，讓台北的夜晚與白天一樣精彩充沛。

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董事長梁序倫說明，今年「台北音樂博覽會（TMEX）」持續以兼具產業交流與大眾參與的「B2B2C國際平台」為定位，並以「科技」與「永續」為今年度亮點主軸，預計邀集超過六〇家海內外音樂品牌與產業單位、超過一百位國際產業人士與創作者參與。

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