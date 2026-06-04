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    首頁 > 生活

    用途擴大 北市敬老卡7/1起加碼至600點

    2026/06/04 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    納入關渡、萬芳醫院掛號費補助 增YouBike電輔車前30分鐘免費

    台北市已進入超高齡社會；根據內政部統計資料，台北市二〇二六年二月老年人口數已破六十萬人，老年人口比例達廿四％。台北市社會局昨日宣布，北市敬老卡自七月一日起，補助點數將從四百八十點加碼至六百點，也將擴大醫療與交通補助範圍，納入關渡與萬芳醫院門診掛號費補助，同時新增YouBike 2.0E前卅分鐘免費優惠。台北市社會局長姚淑文說，明年將持續擴增扣抵範圍，預計二〇二九年全面完成換發二代卡並實施點數累計制。

    2029年完成二代卡換發 點數可累積

    社會局表示，今年七月起，敬老卡新增聯醫「敬老健康守護專案」，將關渡醫院與萬芳醫院等兩家市立醫院的門診掛號費納入補助範圍，且YouBike 2.0E（電動輔助自行車）前卅分鐘納入免費優惠；另放寬愛心卡使用復康巴士門檻，使長者及身障者出行更便利。

    社會局提到，二〇二七年台北市敬老愛心卡將有「第二波使用大升級」。上半年將提升桃園機場捷運補助額度至八十點，北捷攜帶自行車單程票最高補助八十點。此外，雙層觀光巴士提升補助至八十五點，藍色公路更開放最高補助一百點。下半年將開放於生活通路使用，如藥局、超商、超市、農會等。姚淑文表示，除敬老愛心卡功能升級，二〇二九年也將完成二代卡換發，實施點數累積制。

    暢行12項交通運具 71處公有場館

    社會局補充，現在敬老卡可暢行於十二項交通運具、七十一處公有場館及廿一處台北市立聯合醫院門診；今年已開放折抵聯合醫院院內外門診掛號費，或是與北市合作的溫泉大眾池，也提升敬老愛心計程車單趟使用點數上限提升至八十五點。

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