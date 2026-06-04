彰化台鐵舊宿舍群三期修復 重現洞洞屋

彰化市長林世賢站在修復完成的洞洞屋陽台，一覽扇形車庫和火車進出景象。（記者張聰秋攝）

被列為彰化縣文化景觀的彰化台鐵舊宿舍群，第三期修復工程已竣工，頗具特色的「洞洞屋」地標等三棟歷史建築重現風華，彰化市公所招商中，希望藉由民間資源，結合文化創意、觀光休閒與地方產業發展，打造成文創育成與遊客中心，為百年鐵道聚落注入新生命。

與國定古蹟扇形車庫隔道相望

台鐵舊宿舍群位於彰美路與民生地下道旁，與國定古蹟扇形車庫隔道相望。市公所向台鐵承租、認養後，分階段推動修復計畫，先完成宿舍廣場綠美化、巷道改善及指標系統建置，第三期則投入七八三六萬元進行歷史建築修復，於去年動工、今年完工，此次修復的三棟建築橫跨日治時期、戰後及美援年代，呈現不同時期的建築特色，也保留鐵道聚落發展軌跡。

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其中，最吸睛的「洞洞屋」為四層樓建築，緊鄰鐵道，站在陽台俯瞰扇形車庫及列車進出景象，被冠上「扇形車庫第一排景觀席」，是國內少見兼具歷史價值與觀景特色的鐵道文化空間。

彰化市長林世賢說，台鐵舊宿舍群二〇一八年登錄為文化景觀，是國內保存相對完整的台鐵員工宿舍聚落，如今老建築得以保存並重新利用，不僅保留城市記憶，也為彰化鐵道觀光增添新亮點。

週六、日 舉辦市集、嘉年華

公所將於六月六日、七日舉辦「彰化驛官舍鐵支路嘉年華」活動，安排鐵道主題市集、DIY體驗、光影秀、藝人演出、親子劇場、文化導覽及小火車體驗等活動，市公所希望透過活動，讓更多人走進百年鐵道聚落，認識鐵道文化，也為未來的活化營運暖身。

台鐵舊宿舍群位於彰美路與民生地下道旁，與扇形車庫隔道相望，洞洞屋建築物是地標。（記者張聰秋攝）

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