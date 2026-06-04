太平行政中心啟用 附設公托8日營運

斥資逾六．八億元、歷時三年籌建的「太平區行政中心」，昨落成啟用。（記者陳建志攝）

斥資逾六．八億元、歷時三年籌建的「太平區行政中心」昨天舉行啟用典禮，台中市長盧秀燕指出，太平區行政中心是她任內首座落成啟用的行政中心，整合行政服務、托育照顧及公共機能，感謝中央與地方各級民代共同爭取與支持，附設的宜昌托嬰中心也將在六月八日正式收托。

盧秀燕市長表示，太平區公所因九二一地震導致結構受損，市府與中央斥資六．八億元改建為全新的行政中心，不僅規劃現代化辦公廳舍、大禮堂與地下停車場，更納入公托與調解會辦公室，特別感謝在地賴義鍠、蔡耀頡、黃佳恬與張玉嬿議員支持。

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兩位參選台中市長的立法院副院長江啟臣、立委何欣純都出席，何欣純表示，二〇二一年邀請時任內政部長徐國勇到場考察，成功爭取中央補助一億四三四萬餘元，強調太平行政中心是地方期待多年的重要建設，很高興出席見證嶄新的行政服務空間。

江啟臣指出，太平區公所新辦公廳舍啟用，是市政府團隊、中央、民代與地方共同努力的成果，新大樓善用公有土地資源，提升公共建設效益，不僅讓行政服務更便利，也透過托嬰中心回應年輕家庭育兒需求。

在一樓的「太平宜昌托嬰中心」，是全市首座設於行政中心內的托嬰中心，可收托卅六名〇至二歲嬰幼兒，將於六月八日開始收托。

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