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    首頁 > 生活

    紓解台74線塞車 議員籲環中路蓋輕軌

    2026/06/04 05:30 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市議員曾威建議在環中路蓋輕軌，減少民眾開車上台74線快速公路。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議員曾威建議在環中路蓋輕軌，減少民眾開車上台74線快速公路。（記者蘇金鳳攝）

    台七十四線快速公路塞車日益嚴重，民進黨市議員曾威指出，解決之法就是讓車輛不要全部上台七十四線，市府應推動「台中高鐵站至水湳經貿園區」輕軌建設，在環中路上蓋一條輕軌，讓南屯、西屯區民眾不用開車上高架道就可到烏日或水湳，旅客也可搭輕軌到逢甲夜市，以解決台七十四線塞車的問題。

    市府：納入未來整體路網檢討評估

    捷工局表示，依中央規定路線須先納入整體路網並經交通部核備；現階段市府將優先全力推動既有核備路線，並持續視都市與產業發展情形，將該建議路段納入未來整體路網滾動式檢討評估。

    曾威表示，台七十四線快速公路車流量年年攀升，近來加上漢神洲際購物廣場開幕，台中國際會展中心、綠美圖等重大建設與場館一一完工，尖峰期更是開車族的惡夢，且周邊重劃區住宅又一一蓋起，若十年後大家都搬進去，屆時台七十四線快速公路將動彈不得。

    曾威表示，很多國外的捷運系統都很完善，且是一圈一圈成環狀形，而他曾至俄羅斯莫斯科參觀，其捷運系統則是外圈及內圈的兩大圈。

    他指出，環中路路幅很寬，很適合做輕軌，他請市府研擬環中路從烏日高鐵站到水湳經貿園區這一段先建輕軌，來解決台七十四線塞車問題，未來甚至可銜接捷運橘線及藍線，屆時開車的民眾將會減少。

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