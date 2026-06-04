中捷號誌異常停駛 半年第4次

中捷全線停駛時，適逢上學上班尖峰時段，民眾等不到車，苦苦在月台上等待。（threads平台xiao-hong-0123授權）

昨上午延誤21分鐘 13班次列車、千人受影響 上班族、學生怨聲載道

台中捷運綠線三日上午七點廿三分又傳因北屯機廠發生號誌異常，造成全線列車行駛延誤廿一分鐘，中捷雖緊急派員處理排除狀況，估十三班次列車、約千人受影響，因時值上學上班尖峰時段，不少人久等不到車緊急改搭計程車，怨聲載道；民進黨台中市議會黨團指出，中捷綠線通車剛滿五年，但短短半年來竟已四度發生故障，相同狀況一再上演，耗損民眾對捷運的信心，要求中捷上緊發條徹底查明故障原因，確保民眾搭乘權益。

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北屯機廠發生號誌異常 電力跳脫

中捷公司表示，捷運北屯機廠昨發生號誌智慧型輸入輸出(SMIO)卡板異常狀況，造成綠線正線上、下行及機廠全區第三軌電力跳脫，導致全線列車行駛延誤，經緊急派員處理約在七點四十四分排除狀況、全線恢復正常營運，經統計異常事件影響十三班次列車、約千名旅客。

月台上遠遠看到列車卡在彎道處

雖然中捷強調，故障狀況約在廿分鐘後排除，因正值民眾上班上課時間，列車久等不至，不少人急跳腳，市議員謝志忠指出，有民眾一大早就向他反映從月台遠遠看到列車卡在彎道處，約二、三十分鐘後才恢復正常，但期間中捷綠線未說明因何原因下列車停駛；有的學生怕遲到只好揪團改搭計程車。

備援保護機制為何失靈 議員促查

周永鴻議員指出，中捷綠線通車今年剛滿五年，近半年來卻已發生四次故障停駛事件，除打亂市民的通勤步調，更令人對捷運安全產生疑慮，目前台中市僅一條捷運，綠線日載客量已逾五萬人次，顯示已是學生及上班族的通勤移動工具，穩定運轉是最基本的要求，中捷公司應徹查故障的原因，特別是備援保護機制為何失靈，並必須提出具體可行的改善方案與時程，更應確實建立故障發生後的資訊揭露機制，而不是讓市民不明所以枯等。

謝志忠也說，中捷綠線之前多次因故障停駛，甚至最近半年內發生四次故障，民眾對大眾運輸的安全信心指數往下掉，促中捷上緊發條。

中捷綠線昨上午號誌故障停駛，民眾在月台上看到列車卡在軌道彎道處。（市議員謝志忠提供）

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