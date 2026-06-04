藍白擋軍購 賴瑞隆批影響高雄產業

民進黨直播節目《午青LIVE》企劃「加點大來賓」，昨日邀請民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（右）與談。（民進黨提供）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨天於直播節目時批評，國民黨阻擋國防採購對高雄產業影響甚鉅，國民黨柯志恩身為國民黨智庫執行長，「未來要如何幫高雄發聲？」

賴瑞隆指出，柯志恩二〇一七年擔任立委時就曾阻擋前瞻計畫，包含捷運建設、海科園區、科技園區等；去年藍白通過的「財劃法」公式，對高雄更不利，原本高雄可獲分配款四百億元，只剩兩百億元。

請繼續往下閱讀...

賴：推「六支箭」 續讓高雄走向國際

至於如何帶領高雄，賴瑞隆說，將延續歷任市長基礎，以「一機場、三中心」為目標，全面推動「六支箭」，包含基礎工業技術及設備升級、半導體聚落、AI算力中心暨應用服務、海洋經濟、農漁產業、優質觀光及深度旅遊等六大面向，讓「高雄品牌」持續走向國際。

柯志恩提「雄好騎」 盼實現低碳城市

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天則提出「雄好騎」政策，包括YouBike費率優惠、長者友善、自行車路網升級、AI智慧調度及大眾運輸串接；柯志恩說，期盼實現低碳城市、健康市民與友善交通的願景；目前台北、桃園、台中等城市都已實施YouBike前卅分鐘免費，高雄絕不能落後。

此外，現任民進黨籍澎湖縣長陳光復年初摔傷昏迷，連任之路面臨變數，縣長選情群雄並起，除國民黨參選人陳振中外，無黨籍葉竹林、許智富、陳盡川也動作頻頻，台聯黨主席周倪安昨天也宣布投入選戰，外傳民進黨原訂昨天提名吳淑瑾代夫出征，因空軍摔機而延後。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法