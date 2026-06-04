《全台首座》高雄火車站共構飯店 9月公告招標

台鐵高雄車站旅館大樓預計九月公告招標。（記者王榮祥攝）

位於車站站體上方 規劃188間客房 12月選出最優申請人

全台首座地下化火車站共構飯店、台鐵高雄車站旅館大樓促參案即將登場!台鐵指出，目前正進行前置作業，預計今年九月辦理公告招標，十二月評審選出最優申請人。

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地方關注旅館大樓招商進度，台鐵說明預計今年九月辦理公告招標，十二月進行綜合評審，選出最優申請人。

地上11層建築 外觀深黑色

深黑色外觀的旅館大樓位於高雄車站東側，就在高雄車站站體上方，為全台首座與現代化地下化車站共構的旅宿，地上共十一層建築，與西側白色的商業大樓被形容是高雄車站左、右守護神，總樓地板面積約六千九百坪（約兩萬三千平方公尺），規劃有一八八間客房。

高雄鐵路地下化於二〇一八年十月通車，高雄車站初期僅開放「南半側」站區，直到二〇二四年十二月，北半側場域連同雲朵天棚啟用，整體站區才大致成形。

環球百貨預定於2027年底開幕

站區空間開放後，台鐵接續啟動商業大樓與地下層商業空間、國道與公車轉運站商業空間招標，今年四月與冠德企業完成商業大樓與地下層商業空間簽約，冠德旗下的環球百貨預定於二〇二七年底開幕，車站兩側的國道客運與公車轉運站，也於四月間順利招標。

高雄車站商業規模不斷擴增，除商業大樓、轉運站商業空間陸續招標，旅館大樓招標期程確定，與台鐵共構的高雄捷運地下商場北側空間五月初正式開張，台鐵地下層圓形廣場各類市集的頻率也不斷增加。

南北地下連通道 將串聯商圈

此外，鐵道局正辦理高雄車站南、北地下連通道工程設計案招標，粗估經費廿七億元，以後進入高雄車站不一定要穿越馬路，且有機會串聯周邊商圈，打造高雄最具規模的地下街。

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