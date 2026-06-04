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    首頁 > 生活

    《安泰醫院火警9死案 》蘇清泉選前被起訴 藍：衝擊士氣 綠：觀感不佳

    2026/06/04 05:30 記者葉永騫／屏東報導

    屏東地檢署昨依違反建築法及過失致人於死罪嫌起訴國民黨屏東縣長參選人蘇清泉，地方政壇認為恐衝擊藍營年底縣長選情，但蘇清泉陣營自評選情樂觀，民進黨陣營則認為，該案起訴已造成民意觀感不佳。

    蘇清泉陣營指出，安泰醫院火警是颱風導致，事發後蘇清泉與死者家屬溝通達成和解，對於相關單位的調查也都配合遵從處理，拆除所有的違建，檢察官才會予以緩起訴，高雄高分檢發回重新調查後再起訴，會讓人聯想到政治因素，選民心中自有一把尺，對於年底選情依舊審慎樂觀。

    國民黨縣議員陳揚表示，蘇清泉被起訴對藍軍整體士氣雖有所影響，但對縣議員等基層選舉則影響不大，因為基層選舉靠的是平時選民的服務和互動，候選人的因素比較大。

    國民黨縣議員蘇資婷認為，該案對縣長選舉當然有影響，容易落人口實遭對手攻擊，但對議員、鄉鎮長及代表等基層選舉影響不大，選民會自分辨情況。

    國民黨屏東市民代表傅建雄表示，蘇清泉被起訴並不會影響國民黨基層對蘇的支持，很多人認為起訴是司法迫害，做的太過分反而會激起內部團結。

    民進黨縣議員李世斌認為，選前起訴對於蘇清泉較不利，法律講證據，九人喪命是因為醫院違建導致，這對藍軍當然是扣分。

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