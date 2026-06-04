山豬毀農作 九如公所徵「山豬獵人」獵捕

屏縣府洽詢林保署屏東分署，提供改良式獵具16組，由九如鄉公所帶回給農民申請使用。（九如鄉公所提供）

數量龐大 已造成農民農作物嚴重損失

九如鄉高屏溪堤防內山豬橫行，破壞作物，因數量龐大，九如鄉公所甚至公開徵求有經驗的「山豬獵人」協助，以便依法向縣府提出獵捕申請，守護農民辛勞的收成；屏縣府農業處昨天呼籲，民眾不可私自獵捕山豬，須依野生動物保育法事先提出申請。

屏縣府：獵捕前須提出申請

九如鄉長藍聰信表示，山豬不僅破壞農地，更造成農作物嚴重損失，讓農民辛苦耕耘的心血化為烏有，除請求縣府協助防治，由於山豬數量恐超過一百頭，因此二日發出訊息，公開徵求有經驗的「山豬獵人」協助，意者可向鄉公所報名。

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縣府農業處說，經洽詢林保署屏東分署提供改良式獵具十六組，已交由九如鄉公所帶回使用，並請原鄉資深獵人提供防治經驗；獵捕山豬須注意勿違反野保法規定，除非危及公共安全或人類性命，或危害農林作物、家禽、家畜、水產養殖等，否則不得獵捕或宰殺，並注意獵具、槍械的使用規定，獵捕區域以農作物受損區域為限。

農業處：可補助設置電圍網

農業處說，若農民遇到山豬破壞作物，可向縣府申請補助電圍網或電牧線圍籬，輔以改良式獵具捕獵，如有宰殺獵捕需求，須依野生動物保育法規定向縣府提出申請，不可私自獵捕，違者可依野保法處六萬元以上三十萬元以下罰鍰。

此外，成年山豬體重可達百公斤以上，可能會以極大力道衝撞，或以獠牙攻擊，農民可在受損農地處放置改良式獵具，限定捕捉山豬，而非誤捕其他野生動物，並建議農民整治荒廢土地，減少雜草樹叢，防止山豬躲匿。

地方盛傳可能是二〇〇九年八八風災時，洪水把山豬從山區沖下來，在九如一帶上岸定居；農業處研判山豬也可能由高雄旗山、美濃山區沿著溪流高灘地下來，高灘地種植許多農作，成為山豬食物來源，加上蘆葦草叢處可供藏匿的處所多，因此長期滯留。

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