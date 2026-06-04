為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    議員促台東縣府 加強行銷綠島觀光

    2026/06/04 05:30 記者黃明堂／台東報導
    目前應是綠島觀光旺季，但台東富岡漁港開往綠島的船班少見大量遊客。（記者黃明堂攝）

    目前應是綠島觀光旺季，但台東富岡漁港開往綠島的船班少見大量遊客。（記者黃明堂攝）

    隨著夏季來臨，綠島本應迎來傳統的旅遊旺季，但縣議員王姷力在議會質詢時指出，島上船班開得零零落落，遊客寥寥無幾，過去二、三十年的全盛觀光榮景，在這兩三年來日漸蕭條，其核心問題在於缺乏行銷，且多年來地方活動始終侷限於路跑與長泳，缺乏新元素，難以吸引更多旅客造訪，縣府必須拿出實際行動。

    台東縣觀光處長卜敏正坦言，綠島因受到秋冬東北季風影響，會面臨為期數月的交通與觀光困境，導致當地居民一年的觀光收益往往集中在其中七到八個月。縣府將結合東管處等單位，全面改善地方環境與住宿品質，並針對好山好水以及潛水資源進行全力推廣。卜敏正強調，目前的年輕族群非常熱衷原始與野外旅遊，觀光處將採取「目標式行銷」，將綠島獨特的風味推薦給年輕世代。

    卜敏正也說，綠島擁有得天獨厚的「最美星空」核心賣點，縣府近年持續以此打造品牌特色。為了回應議員去年提出「邀請知名歌手帶動行銷」的建議，今年八月廿二日的綠島星空音樂會，已確定邀請歌手孫淑媚登台演出，透過追星與音樂祭的號召力，為綠島觀光注入新活力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播