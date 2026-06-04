涉收賄、挪用公益款 新北前議員黃俊哲收押

民進黨前新北市議員黃俊哲涉嫌利用人頭詐領居家照顧補助款廿萬餘元，另涉將他所掌控的公益團體款項挪為私用，金額高達三百多萬元，此外，四、五年前接受一起土地分割陳情案時，疑收受曾姓建商四百萬餘元賄賂，向新北市政府關說加速進行。新北地檢署前天指揮廉政署發動搜索，約談黃俊哲等七人，昨依違反貪污治罪條例中的收賄、刑法加重詐欺、公益侵占等罪嫌，向法院聲押禁見黃俊哲及其前服務處主任唐龍輝、助理三人獲准。

另涉人頭詐領居家照顧補助20多萬

檢方昨約談黃、唐、胡、曾姓建商、公益團體負責人、詐領補助款人頭等共七人，涉行賄的曾姓建商，訊後諭知一百萬元交保，其餘被告分別交保兩萬元並限制住居或請回等。

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前服務處主任唐龍輝、助理也收押

據了解，黃俊哲擔任議員時，利用實際掌控的協會，進行媒介人員居家照護服務，卻涉嫌找一名人頭向新北市政府詐領補助款約廿萬餘元；此外，多年前，利用他所實際掌控的另一個協會，將捐款挪為私用，金額高達三百多萬元。

黃俊哲被控於二〇二二年選前，由父親黃忠信及辦公室主任唐龍輝等人，以高級禮盒向四十三位選民賄選，經檢方提起當選無效之訴，一審雖判決當選有效，但二審高等法院於二〇二四年認定黃父等人幫黃俊哲賄選，應視為黃俊哲本人賄選，逆轉判決當選無效確定，黃就此喪失議員資格，缺額由板橋區的落選頭石一佑遞補。

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