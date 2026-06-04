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    首頁 > 生活

    新北29區公所停車場 議員促夜間開放

    2026/06/04 05:30 記者黃子暘／新北報導
    新北市議員陳世軒建議公所停車場開放社區夜間停車，圖為樹林區公所停車場，目前已有部分開放。（新北市民政局提供）

    新北市議員陳世軒建議公所停車場開放社區夜間停車，圖為樹林區公所停車場，目前已有部分開放。（新北市民政局提供）

    呼籲智慧管理活化夜間閒置的公家資源 市府：擇點試辦

    新北市都會區人口稠密，停車位難求，市議員陳世軒昨在總質詢指出，全市廿九個區公所共有九〇六格停車位提供公務員、洽公民眾使用，但下班後停車位閒置，建議開放夜間時段給社區民眾停放。市長侯友宜表示，將責成有關單位盤點量能，擇點試辦，視成效擴大推動。

    無人化管理 APP通知移車、延遲罰款

    陳世軒指出，新北市有四〇四萬人口，共有一〇六萬輛自小客車登記，有鑑於市區找土地增設停車場不易，他建議使用智慧管理方式，活化公家單位夜間閒置的停車量能。

    他舉例說，新北市廿九個區公所共有九〇六格停車位提供公務員、洽公民眾使用，但公所下班以後，停車位就閒置，盼開放給民眾夜間停放，市區可釋出數百格車位空間，而且不用徵收土地、施工，桃園市已推出共享車位專案。

    土城、樹林公所平面停車場已有開放

    陳世軒主張，民間智慧停車管理技術成熟，台北市已有許多商辦、百貨公司在夜間釋出車位，透過物聯網智慧地鎖、車牌辨識系統與APP，做到離峰時段無人化管理與線上自動扣款、實名制進出，不用增加基層公務員業務負擔，市府可訂定延遲移車罰款，擇定停車需求較高的行政區公所試辦，衛生所、地政、戶政事務所停車場也可納入考量。

    侯友宜回應，市府可以盤點資源，在管理安全無虞的狀況下，釋出合適地點增加停車量能，先挑幾處試辦，視成效評估是否擴大推廣；至於桃園市的共享車位專案屬平面停車場，較無辦公區域安全管理問題。

    民政局：校園提供社區停車 補貼輔導

    民政局長林耀長、交通局長鍾鳴時說，土城、樹林公所平面停車場已多數開放，市府也與學校合作，校方若願意夜間開放社區停車，市府將提供補貼及輔導，相關政策應視周邊社區停車需求、管理狀況推動。

    此外，市議員李翁月娥質詢關心三重、蘆洲地區開元公園、六張公園、永盛公園地下停車場進度，要求規劃案儘速動工。

    侯友宜、鍾鳴時表示，三蘆地區現正有八案立體停車場施工，開元案的監造設計審查招標，預計六月下旬上網公告，六張、大同公園案正等待中央前瞻計畫挹注，永盛案也在規劃中。

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