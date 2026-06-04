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    首頁 > 生活

    基隆北站至外木山 童子瑋推試辦共享自行車

    2026/06/04 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    童子瑋推動基隆北站至外木山試辦共享自行車。〔記者盧賢秀攝）

    童子瑋推動基隆北站至外木山試辦共享自行車。〔記者盧賢秀攝）

    昨天世界自行車日，基隆市長參選人童子瑋提出「共享自行車」政見，打造「河岸×海岸觀光雙線」與「城市通勤生活路網」，規劃以「基隆北站—外木山」為共享自行車試辦路線，串聯基隆車站北站、西岸港區及外木山濱海廊帶，帶動觀光發展。

    童子瑋指出，將推動「河岸×海岸觀光雙線」，讓共享自行車結合觀光發展與城市特色。他主張以「基隆北站—外木山」做為共享自行車試辦路線，串聯基隆車站北站、西岸港區、流浪頭商圈及外木山濱海廊帶，旅客與市民下火車後，即可租借自行車前往外木山遊覽，帶動西岸與中山區觀光發展。

    他說，在河岸山城觀光線將推動基隆河自行車觀光廊帶，鄰近河岸的七堵、暖暖、碇內都已有自行車道基礎，向東可串聯瑞芳，向南可銜接汐止河濱路網。

    童子瑋強調，除觀光路線，建立「城市通勤生活路網」也非常重要，許多通勤市民下車後，還要騎乘汽機車短程移動，造成車站與轉運節點周邊停車混亂，將建立串聯客運、公車與火車轉乘節點的自行車路網。

    童子瑋表示，基隆引入共享自行車，最大的挑戰是地形坡度，將以電動輔助自行車，讓民眾依需求選擇使用，並優先設置在客運與公車轉運節點，以提高市民使用意願。

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