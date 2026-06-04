綠色運具 林國漳：整合5轉運站YouBike

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳推縣內五大轉運站整合YouBike系統，打造宜蘭綠色交通。（林國漳競辦提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳響應世界自行車日，邀縣民一起騎乘自行車漫遊宜蘭，並承諾推動頭城、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳五大轉運站，整合YouBike共享單車系統，打造綠色交通，建構更完整的公共運輸接駁網絡。

林國漳表示，自行車不只是運動，更是一座城市友善交通與永續生活的重要指標，宜蘭擁有得天獨厚平原地形、美麗田園風光與豐富觀光資源，是最適合騎自行車的城市之一，不應該只把自行車當做觀光工具，更要讓它成為宜蘭人日常通勤、接駁生活的一部分，未來要推動全縣五大轉運站整合YouBike系統。

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林國漳指出，將透過共享單車打造更完整的公共運輸接駁網絡，讓民眾一下車就能無縫轉乘，真正實現「最後一哩路」的便利服務，無論上班、上學、採買，還是到宜蘭旅行，都能使用智慧綠色交通工具，輕鬆抵達目的地。

林國漳認為，騎乘自行車不僅能減少碳排放、降低交通負擔，也讓城市更健康、更宜居，趁著世界自行車日，期盼大家用雙腳踩動改變，用行動支持綠色運輸，騎進更便利、更永續的宜蘭。

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