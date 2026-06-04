宜蘭引進天然氣 業者拒公開選址居民怒

宜蘭縣將引進天然氣，說明會中地方人士及桶裝瓦斯業者紛紛表達意見。（記者王峻祺攝）

欣宜天然氣公司向宜蘭縣政府申請在宜蘭市、羅東鎮設立公用天然氣事業，外傳，儲氣槽將設在宜蘭市及五結鄉的工業區。縣府昨天辦理說明會，上百名居民到場關心，由於業者堅持不透露選址地點，居民怒批「詐騙集團」，堅決反對宜蘭引進天然氣。

業者回應，此案仍處於申請執照階段，尚未具體選址，未來選址地點將以工業區或邊陲地區為主，定案前會再次召開說明會，針對五結鄉民憂慮，業者保證不會設在五結鄉。

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欣宜公司：供氣站設工業區或邊陲

縣府工旅處表示，舉辦說明會後，將把相關紀錄、民眾意見、公所書面回覆，彙整轉呈經濟部審核，做為核發執照與否的依據。此事引發地方人士高度關切，五結鄉長沈德茂以及宜蘭市、羅東鎮、五結鄉民代和村長都到場，同聲表達反對立場，說明會現場砲聲隆隆。

沈德茂說，天然氣業者要設的供氣站，實際上就是大型儲存槽，具高度危險性，不得設於人口密集區、都市計畫區，且應與高壓電設施保持五百公尺以上距離，但現有法規只是最低標，無法消除居民對爆炸風險的心理恐懼。

工旅處：由經濟部審核發執照

宜蘭縣副議長陳漢鍾等人認為，業者應先選址再動作，天然氣既然是輸出設施，代表會有儲存槽，人口密集區絕對不能設置，要求業者儘速撤案，還給居民平靜的生活。

宜蘭縣桶裝瓦斯代表質疑，天然氣管線容易發生爆炸且損害極大，桶裝瓦斯像打火機一樣安全，為什麼要淘汰安全的東西，進而影響桶裝瓦斯業者生計；另有居民怒批，業者說明顯然避重就輕，安全性及防範措施避而不談，選址更是黑箱作業。

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