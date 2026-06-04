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    首頁 > 生活

    家醫計畫、論質計酬計畫 健保署研議整合至大家醫

    2026/06/04 05:30 記者林志怡、侯家瑜／台北報導
    慢性腎臟病已成為國人重要健康威脅。示意圖。（資料來源：shutterstock）

    慢性腎臟病已成為國人重要健康威脅。示意圖。（資料來源：shutterstock）

    台灣慢性腎臟病患者眾多，如何透過基層照護、早期治療與整合管理以降低洗腎風險，成為醫界關注焦點。慢性腎病防治政策促進委員會建議，將家醫計畫與慢性腎臟病論質計酬計畫整合，並強化用藥與轉診制度銜接；健保署表示，除研議放寬用藥給付外，未來也將逐步整合各計畫至「大家醫計畫」。

    委員會召集人劉建國表示，台灣約有二百萬名慢性腎臟病患者，讓患者在黃金治療期就獲得完整照護與藥物治療，是降低洗腎人口的重要關鍵。

    醫福會副執行長林名男指出，約七成早期慢性腎病患者同時合併高血壓或糖尿病，透過家醫計畫進行全人照護與共病管理，有助延緩病程。

    不過，他表示，目前全台約有一．一萬家診所具備家醫計畫照護能力，但實際參與Early CKD（早期慢性腎臟病）P4P（論質計酬計畫）者僅約一七〇〇家，導致部分符合條件患者無法順利銜接治療資源。

    醫師公會全聯會理事長陳相國則主張，應將慢性腎臟病照護納入家醫計畫，深化三高與腎病的一站式整合照護，同時成立國家級腎病專案辦公室，建立基層與專科雙向轉診機制，提升照護效率。

    彰濱秀傳醫院副院長李文欽指出，目前臨床仍常見患者轉診至專科時腎功能已明顯惡化，錯失最佳介入時機。現行Early CKD P4P轉診獎勵僅二〇〇點，建議提高轉診獎勵，建立明確轉診條件及追蹤機制，讓高風險患者及早接受專科評估。

    健保署長陳亮妤表示，正研議將CKD（慢性腎臟病）、DKD（糖尿病腎臟病）及Pre-ESRD（末期腎臟病前期）等多項論質計酬計畫逐步整合至「大家醫計畫」，透過整合個案管理、照護資源與經費配置，建立更完整慢性腎病防治體系。

    她也指出，未來除推動P4P與大家醫計畫整合外，也將朝放寬用藥給付方向研議，並銜接家醫計畫用藥資格，希望透過治療與照護同步到位，降低透析發生率。

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