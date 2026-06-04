部分護腎新藥給付受限 專家：應跟進國際指引

尿液篩檢檢測尿蛋白，有助早期發現慢性腎臟病；示意圖。（照片來源：shutterstock）

慢性腎病防治政策促進委員會建議，檢討非糖尿病慢性腎病患者用藥給付制度。醫界指出，部分護腎新藥受限於計畫資格與給付門檻，影響治療可近性。健保署表示，SGLT2抑制劑（SGLT2i）兼具護腎與護心效果，已編列三億元專款推動，未來將依專家意見評估擴大給付範圍。

成大醫院內科部副主任宋俊明表示，慢性腎病不只是腎臟疾病，更可能增加心血管疾病風險，若患者能及早接受適當藥物治療，不僅有助延緩腎功能惡化，也能發揮保護心臟及心血管的效果。

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宋俊明指出，目前國際治療指引建議，當慢性腎病患者腎絲球過濾率（eGFR）降至四十五以下時，就應及早介入治療。然而現行健保部分護腎藥物給付條件，仍要求患者須達一定尿蛋白標準才能使用，導致部分患者即使符合國際治療建議，仍需自費用藥，常因經濟因素延誤治療時機。

醫福會副執行長林名男也指出，目前部分護腎新藥綁定特定照護計畫給付，造成部分符合條件患者，可能因就診診所未參與相關計畫，無法及時取得藥物治療，形成「有照護、無治療」的制度落差。

委員會召集人劉建國表示，政府近年積極推動慢性腎病防治，但非糖尿病慢性腎臟病患者的用藥需求仍有改善空間，呼籲健保署檢討相關給付制度。

健保署長陳亮妤指出，新發透析人數已連續五年下降，早期腎病照護計畫也成功將患者進入透析的時間，由一．八年延長至三年，顯示早期介入確實能有效延緩病程惡化。

健保署：專款給付SGLT2抑制劑

針對SGLT2抑制劑給付議題，她表示，該藥物除降血糖外，還具有腎臟保護、心臟保護及心血管保護等多重效益，不應僅視為糖尿病用藥，而應從「延緩慢性病惡化」角度看待其價值。

她指出，健保署已編列三億元專款推動相關藥物使用，未來將持續參考醫療科技評估（HTA）及專家建議，朝放寬給付條件方向研議。

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