比照C肝防治決心 厚生會倡議推動慢腎前端健康投資

民進黨立委劉建國（左）擔任「慢性腎臟病防治政策促進委員會」召集人，高雄醫學大學附設中和紀念醫院腎臟內科主治醫師黃尚志（右）為主委。 （記者塗建榮攝）

慢性腎臟病已成為國人重要健康威脅。立法院厚生會及專家昨日呼籲政府比照C型肝炎防治經驗，以國家級資源投入及跨部會整合推動慢性腎臟病防治，將政策重心從末端透析治療轉向前端健康投資，透過早期篩檢、治療前移與長期管理，降低新發透析人數，減輕患者、家庭及健保負擔。

林靜儀：整合資源 共同推動防治

衛福部次長林靜儀表示，慢性腎臟病防治涉及跨司署及跨醫療體系合作，未來將持續整合既有計畫與資源，強化基層醫療及雙向轉診合作，共同推動防治工作。

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立法院厚生會副會長王正旭指出，慢性腎臟病不只是健保支出問題，更關係患者健康餘命與生活品質。病程進入末期後，往往每隔數天就須接受透析治療，不僅生活受限，也面臨疲憊及共病壓力，對家庭照護更是一大考驗。

王正旭：早期篩檢 降低惡化風險

王正旭表示，台灣透析盛行率名列全球前茅，政府應重視慢性腎臟病防治價值，不只關注透析人數與醫療支出，更應看見患者進入透析後的不健康餘命與照護負擔，將慢性腎臟病防治視為前端健康投資，透過早期篩檢、風險分層、治療前移及長期管理，可降低疾病惡化風險。

厚生基金會執行長陳柏同表示，台灣推動C肝防治已證明，只要有明確政策目標、跨部會整合及國家資源投入，就有機會改善。面對慢性腎臟病，政府也應展現同樣決心，透過早期發現、及早治療與長期管理，降低進入透析階段風險。

厚生會秘書長、立法委員廖偉翔表示，台灣慢性腎臟病盛行率高達十一．九％，但疾病認知率僅三．五％，許多患者直到病情惡化才確診，錯失治療時機。他認為，慢腎防治不能等到疾病中後期才介入，應從源頭預防做起，由國民健康署強化健康促進、疾病識能、用藥安全及正確就醫觀念，提升民眾早期發現與治療意識。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院內科部長邱怡文則指出，台灣雖已有慢性腎臟病照護指引與相關計畫，但缺乏系統性監測與成效追蹤機制，建議成立國家級慢性腎臟病防治辦公室，整合健保署、國健署及醫療院所資源，共同推動防治政策。

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