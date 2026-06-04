台灣透析盛行率全球最高 醫界呼籲慢性腎病防治升至國家級／「降低新發透析人數」應列為核心關鍵績效指標

台灣透析盛行率長年居於世界第一，多位腎臟科醫師及專家呼籲成立「國家級專案辦公室」統籌慢性腎病防治政策。（記者塗建榮攝）

台灣透析盛行率長年居於世界第一，慢性腎病防治已經成為我國重要公衛議題，多位腎臟科醫師呼籲成立「國家級專案辦公室」統籌慢性腎病防治政策，且拉高至行政院層級以上，確保事權統一、話語權足夠，並將「降低新發透析人數」列為腎病防治政策核心關鍵績效指標（KPI）。

透析治療費占健保總支出8至9％

國衛院高齡暨健康福祉研究中心執行長許志成指出，我國慢性腎病盛行率約十％，高齡族群中則可提升至廿四％，且末期腎病發病率與盛行率長年居高不下，目前我國已有約九萬餘名透析患者，且每年持續新增約一．二萬名新發透析患者，治療費用已佔我國健保總支出近八至九％，造成相當大的財政負擔。

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許志成也提到，我國透析治療型態高度失衡，九成採取血液透析，僅一成採腹膜透析，健保署雖鼓勵患者採用腹膜透析，但成效相對有限，且腎病患者易有高血壓、糖尿病、血脂異常等併發症，透過提升健康識能、調整生活型態及提供關鍵治療藥物，對及早遏止慢性腎病病程、減少末期腎病至關重要。

民進黨立委劉建國國會辦公室、立法院厚生會、厚生基金會等昨日成立「慢性腎臟病防治政策促進委員會」，並發布「二〇二六國家慢性腎臟病防治政策建言書」。

成立專案辦公室 確保事權統一

劉建國認為，過去慢性腎病防治工作分散在各部會，牽涉健康促進、成人健檢與基層照護、專科轉診、健保給付、長期追蹤等，絕非單一部會或單一計劃可以完成，未來應成立「國家級腎臟病專案辦公室」，提升至跨部會、跨體系的政策整合層級，真正串接政策資源。

高醫大附設中和紀念醫院腎臟內科主治醫師、委員會主任委員黃尚志則表示，過去政府也曾嘗試推動整合計劃，但事權並未統一，雖有諸多政策與防治、治療基礎，整體卻像一輛「拼裝車」，令人遺憾。

黃尚志強調，政府應建立行政院層級以上的統整、主責單位，以國家級專案辦公室作為執行機構與手段，設置近程、中程、遠程目標，改變過去以過程面、結構面為重點的執行方式，將降低新發透析人數視作KPI。

此外，黃尚志說，台灣已有慢性腎病防治基礎，但需改變目前各大計劃限制眾多、性質紛雜的情況，提供整合性醫療，促進健康照護，並將基層醫師加入防治體系，才能落實分級醫療。

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