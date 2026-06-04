東港安泰醫院大火釀9死 緩起訴撤銷 屏檢重新調查 起訴藍委蘇清泉

高檢署高雄分署撤銷國民黨籍立委蘇清泉緩起訴處分。 （資料照）

屏東東港安泰醫院大火釀九死案，醫院創辦人、國民黨籍立委蘇清泉賠償三千四百多萬元達成和解換得緩起訴處分後，遭高檢署高雄分署撤銷發回續查，屏檢重新調查發現該醫院大樓違章依舊，關鍵防火間隔持續失效，欠缺排除公安風險決心，昨依過失致死等罪起訴蘇清泉等四人。

違建仍存在 關鍵防火間隔續失效

安泰醫院前年山陀兒颱風侵襲時發生大火，造成一名醫院員工及八名住院病患死亡；蘇清泉及擔任醫院總務主管的胞兄蘇威菘、水電設備士鄭承守與安檢師郭光志等四人，分別涉違反建築法、過失致死、偽造文書等罪列為被告。

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屏檢去年八月偵結，認為蘇清泉等人與死者家屬、傷者達成和解，賠償金額達三四八三萬元，被害人撤回告訴，且醫院長期提供屏南地區的醫療服務，具有一定公益性等理由，給予緩起訴處分。

屏東縣政府則認為該醫院起火點動力中心違建率高達三三〇〇％，全院違建率達四十七．二％，緩起訴不符合社會常理。

蘇：相信司法 盼政治力不要介入

屏檢將緩起訴處分報請高雄高分檢同意後，二審檢方認為該案為重大公安事故，予以緩起訴處分，有無輕重失衡及符合比例原則，均有待商榷，撤銷發回續查。屏檢今年三月勘查現場發現醫院違建依然存在，認事涉公益且犯罪危害重大，非金錢賠償能彌補，依法對四人提起公訴。

蘇清泉昨天表示，醫院全力善後，並與死傷者病患及家屬，全數達成和解，醫院違建也都以最快速度拆除，他相信司法，希望不要有政治力介入；屏東縣長周春米表示，尊重司法調查結果。

屏東東港安泰醫院大火釀9死案，屏檢重新調查後昨起訴立委蘇清泉等4人。（資料照）

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