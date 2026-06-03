遭AI換臉變聲 彰基總院長現身說法打詐

彰化縣警局長陳世煌（左一）、彰基總院長陳穆寬（左二）、藝人王中平（左三）檢視警方打詐成果。（記者湯世名攝）

最近在社群媒體（Facebook等平台）流傳一段影片，利用AI深偽技術惡意冒用彰化基督教醫院總院長陳穆寬形象、聲音與姓名，並植入虛假醫療建議或推薦不明產品向民眾進行詐騙，陳穆寬昨天在彰化縣警局打詐記者會現身說法，他強調AI偽造他的聲音與表情維妙維肖，差點就有護理師被騙，民眾若看到可疑影片勿急著購買，立即登入彰基官網或撥一六五電話查證真偽，以免受騙。

縣警局長陳世煌公布四月份受理詐欺案五九二件、財損金額上億元，詐欺財損金額創近二年最低。警方迄今已累計瓦解五十七個詐團、逮捕四四一人，同時透過警銀合作，成功攔阻民眾遭詐匯款一億三七八四萬餘元。另查獲各類毒品案七五八件、查扣各類毒品總重達一萬五九二四公克，取締毒駕三三〇件。

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擔任防詐大使的藝人王中平分享說，他曾接獲自稱「台中戶政事務所」來電，對方稱「你舅舅正拿著你的身分證，在臨櫃辦理遷戶口。」當場被他看破手腳，讓他忍不住在臉書痛批詐團「無法無天、鬼話連篇！」

局長陳世煌表示，不法集團利用AI深偽技術，冒用知名人士的形象、聲音與姓名，推薦療效誇大的特定藥品及營養品，民眾遇以下特徵的影片應立即警覺，包括表情僵硬不自然、眨眼動作生硬、嘴形與聲音不同步等跡象。

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