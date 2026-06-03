集集連續二月人口大增 超越「全國最大鎮」草屯

南投集集鎮5000元移居禮金進入尾聲，連2個月人口狂飆，增幅超車「全國最大鎮」草屯鎮。（記者劉濱銓攝）

南投縣集集鎮公所去年推出移居禮金專案，只要今年五月底以前設籍或遷入戶籍，就可獲五千元，最近四、五月單月人口分別大幅增加一四三、二二九人，總人口來到一萬四百人，相較縣內同樣衝刺人口的「全國最大鎮」草屯，近二個月增幅僅一〇五、十五人，足見進入尾聲的集集禮金專案，確實發揮了促進人口成長效果。

4、5月份分別增143、229人

草屯鎮力拚十萬人口升格為市，近年推出多樣社福措施，尤其一至五歲兒童生日禮金二萬元今年上路，更掀起人口爆發潮，目前人口已達九萬八〇九二人，超越新竹縣竹東鎮九萬七六二一人，穩坐全國最大鎮，但四月增加一〇五人，五月只多十五人，成長幅度明顯輸給集集單月一、二百人。

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公所推移居禮金5千元 奏效

集集鎮公所說，為重返萬人大關，去年九月推出移居禮金，只要今年五月底前設籍集集，並於八月底仍在籍，就可獲五千元，初期宣傳花了很多心力，甚至在省道架看板，總算今年三月突破萬人，並在尾聲衝出一波爆發潮，公所之後將加強觀光與建設，讓民眾宜居長住。

議員3選區減1席 2選區增1席

另外，南投縣因整體人口減少，年底選舉縣議員第三選區從四席變三席，但第二選區從八席變九席，並有多個鄉鎮代表席次出現消長，竹山鎮因未能守住五萬人口，代表從現有十三席減至十一席，第一、第二選區各減一席；集集鎮受惠五千元移居禮金，已重返「萬人鎮」，確定守住十一席鎮代。

魚池、仁愛鄉因選區人口消長，魚池第一選區減一席、第三選區增一席；仁愛第一選區減一席，第四選區增一席，呈現席次挪移。

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