新增國際航線 台中飛釜山首航

星宇航空台中飛釜山首航。 （記者張軒哲攝）

台中國際航線逐漸擴增，今年定期航班與包機航班共卅條，飛航中、日、韓、越、港澳等國家航線，星宇航空今年也逐漸拓展台中機場航線，二日首飛台中—釜山，中部旅客暢遊韓國慶尚南北道將更加便利。

台中國際機場目前飛航四條國內航線，已開航及預計開航的國際定期航線共有廿條，於疫情後總客運量穩定攀升，去年達到二五一萬人次，較疫情前二〇一九年同期回復九十六％總客運量，其中國際線一七一萬人次，已超過疫情前一六九萬人次，隨著航線增加，預期今年一整年整體運量將超越疫情前水準，同時民航局已於去年啟動「台中國際機場二〇四五年整體規劃」，積極規劃第三航廈及航機維修區。

請繼續往下閱讀...

由於台中缺乏直飛韓國第二大城釜山航線，昨日首飛台中—釜山，中部旅客開心出發暢遊釜山海港與慶州古都風情，星宇也發首航禮給台灣旅客。

台中市府觀旅局昨日指出，目前台中機場今年已開航及預計開航的定期航班共廿條，分別是東京成田、沖繩、名古屋、高松、神戶、宮古島下地島、熊本、札幌、仁川、濟州、釜山、河內、胡志明市、峴港、富國島、香港、澳門、成都、南京、青島，另有十條不定期包機航班。

台中機場國際航線逐漸增加。 （記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法