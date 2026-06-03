為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新增國際航線 台中飛釜山首航

    2026/06/03 05:30 記者張軒哲／台中報導
    星宇航空台中飛釜山首航。 （記者張軒哲攝）

    星宇航空台中飛釜山首航。 （記者張軒哲攝）

    台中國際航線逐漸擴增，今年定期航班與包機航班共卅條，飛航中、日、韓、越、港澳等國家航線，星宇航空今年也逐漸拓展台中機場航線，二日首飛台中—釜山，中部旅客暢遊韓國慶尚南北道將更加便利。

    台中國際機場目前飛航四條國內航線，已開航及預計開航的國際定期航線共有廿條，於疫情後總客運量穩定攀升，去年達到二五一萬人次，較疫情前二〇一九年同期回復九十六％總客運量，其中國際線一七一萬人次，已超過疫情前一六九萬人次，隨著航線增加，預期今年一整年整體運量將超越疫情前水準，同時民航局已於去年啟動「台中國際機場二〇四五年整體規劃」，積極規劃第三航廈及航機維修區。

    由於台中缺乏直飛韓國第二大城釜山航線，昨日首飛台中—釜山，中部旅客開心出發暢遊釜山海港與慶州古都風情，星宇也發首航禮給台灣旅客。

    台中市府觀旅局昨日指出，目前台中機場今年已開航及預計開航的定期航班共廿條，分別是東京成田、沖繩、名古屋、高松、神戶、宮古島下地島、熊本、札幌、仁川、濟州、釜山、河內、胡志明市、峴港、富國島、香港、澳門、成都、南京、青島，另有十條不定期包機航班。

    台中機場國際航線逐漸增加。 （記者張軒哲攝）

    台中機場國際航線逐漸增加。 （記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播