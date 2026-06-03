台中公有停車場 充電車位僅2.32%未達標

台中市公有停車場均有充電車格。（市府提供）

自治條例訂須建置10％充電車位 市府︰已高於交通部規定2％

台中市永續淨零自治條例自訂台中市公有停車場須建置十％充電車位，但台中市長盧秀燕任期倒數七個月，目前全市公有停車場充電車位僅佔二．三二％，距離自治條例目標尚有一大段距離；交通局長葉昭甫指出，須顧及一般車停車位需求，採漸進擴增充電車位，但台中市目前建置比已高於交通部規定的二％標準。

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盧秀燕任期倒數 距目標差一大截

台中市目前已有逾一百零二萬輛汽車，為滿足民眾停車需求，台中市交通局昨盤點自盧市府二〇一八年上任至今，在全市推動五十五處停車場，加上路邊停車格，近八年來已新增逾七萬個汽車停車位，累計投入超過一百卅億元；同時釋出公務機關停車位供民眾夜間停車，新增逾一千八百個停車位，節省停車場建築經費約廿億元，目前全市停車位已逾廿萬三千餘格。

不過，隨著節能減碳觀念日盛，台中市電動汽車增加數也逐年上升，交通局統計目前已有一．八萬輛電動汽車，交通部訂有公有路外公共停車場充電車格比例，應為小型車停車位總數的二％以上，電動車充電車格已往一位難求，台中市近年也積極佈建充電車格。

葉昭甫指出，截至五月底，台中市公有停車場四萬零二六三個汽車停車格中，已建置九三四個充電車格，約佔公有停車場的二．三二％，已高於交通部標準。

不過，台中市二〇二三年通過「台中市永續淨零自治條例」，以高於中央標準將公有停車場的充電車格比例提高至十％以上，盧秀燕任期進入倒數，充電車格距市府自訂目標尚差一大截，引發關注。

交通局︰顧及一般車輛 分年建置

葉昭甫坦言，距台中市自治條例訂二〇三〇年要達到十％充電車格，尚待推進，主要考量一般汽車車輛數遠高於電動車輛數，若急於將一般車格轉作充電車格，恐有排擠一般車輛停車需求情形，故採分年建置，依電動車及一般車輛使用情形而分年調整設置比率，未來會持續推進充電車格配置。

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