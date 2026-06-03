土城柑城橋接中山路 第8年卡關

柑城橋打通銜接土城工業園區中山路（下方）的計畫，卡關多時。（記者黃政嘉攝）

新北市土城柑城橋打通銜接土城工業園區的中山路計畫卡關多時，市議員蘇泓欽昨天市政總質詢怒批地方政府無能，講了八年還沒開通；新北市長侯友宜表示，市府已完成中山路交通改善評估計畫，副市長朱惕之將找經濟部開會溝通。

柑城橋原訂去年底動工打通銜接中山路，因中山路貫穿工業園區，園區憂心車流湧入造成交通混亂而反對。

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蘇泓欽說，該計畫一變再變，為市民安全，他要侯友宜拿出魄力。侯友宜說，他在乎市民通行權，市府五月就完成中山路交通改善評估計畫，會再好好溝通改善方式。

此外，銜接台北市士林區社子島與新北市蘆洲區的「蘆社大橋」，台北市議員林延鳳表示，討論已行之有年，然進展緩慢，質疑有「騙票」之嫌。

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公表示，李四川態度明確，一定會興建蘆社大橋，未來李四川當選後，會雙北連線、盡速推動；民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，蘆社大橋從來就不是新北端的問題，而是台北端的問題，只要台北市府跟社子島居民取得共識，保障居民權益和生態環境，能夠串連城市的重大交通建設，相信大家都會歡迎。

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