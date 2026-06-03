新北警超時服勤 去年破1.5萬天未休

新北警員超勤時數，累積未休天數達15124.5天。圖為去年歡樂耶誕城散場時，警進行交通疏導。（資料照，記者黃政嘉攝）

議員籲實質補償 市警局：補休優先 2年內未休完就發加班費

新北市議員黃淑君昨揭露，新北市去年有三五〇三名警員超勤時數無法休完，累積未休天數更達一萬五一二四．五天，其中三重分局累積達一七五九天，為全市最多，她要求警方落實實質補償，確保加班費與獎勵看得到也吃得到，並提高超勤時薪、預算專款專用。新北市警察局表示，同仁超時服勤目前以「補休優先」為原則，無法在兩年內補休完就核實發給加班費或辦理敘獎。

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三重分局 每人平均未休天數5.7天

黃淑君拿出新北市警局去年加班（超勤）時數尚未休完的統計數據，三五〇三名警員超勤時數無法休完，三重分局以三〇八人、累積一七五九天為全市之冠，每人平均未休天數達五．七天；金山分局與刑事警察大隊的人均未休天數也高達五．五天。

「基層員警不該是制度僵化下的犧牲品。」黃淑君指出，這些數字背後，是基層員警犧牲陪伴家人與休息的時間，為新北治安付出的血汗證明，且依據公務人員保障法規定，去年的超勤補休期限至多兩年，若市府沒提早規劃預算與結算機制，累積上萬天的超勤時數，兩年後恐直接歸零，基層看得到假卻請不到假，嚴重損害基層員警權益。

黃淑君：不能以獎勵強迫基層吞下

黃淑君說，她要求警方屆期未休完假的，應無條件發給加班費；市府應提早編列「未休畢加班費」預算，不可因經費不足而以「行政獎勵」強迫基層吞下；向中央反映後新北先行，取消超勤時數上限，符合警務運作現實；提高基層超勤時薪，每季公開各分局未休假數據，主動介入協助高時數單位。

警方：2023年未休完時數 已發加班費

市警局表示，有關同仁超時服勤目前以「補休優先」為原則，如無法在兩年內補休者，則核實發給加班費，或依內政部警政署今年三月廿三日函釋辦理敘獎。經查警察局同仁二〇二三年未休完的時數，今年一月已發給加班費。

市警局指出，警局歷來均將同仁工時保障與身心健康列為首要考量，爾後也將持續落實「補休優先」、「加班費核實發給」及「辦理敘獎」等補償原則，確保同仁權益。

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