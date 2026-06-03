教育部助宜大 建置無人機實驗室

宜蘭大學展示無人機研究成果。 （記者王峻祺攝）

無人機碩士學程提升為研究所 強化非紅供應鏈布局

行政院推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，政務委員陳金德昨至宜蘭大學城南校區無人機測試基地主持研究量能會議，決議由教育部協助宜大將無人機碩士學程提升為「無人載具及人工智慧研究所」，並建置「無人載具研發實驗室」，強化國家戰略以及在「非紅化民主供應鏈」的布局。

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宜大城南校區 有無人機考場

宜大城南校區設有「無人機應用研究中心」，是交通部民航局授權的無人機學術科合格考場，是國內推動智慧農業與無人機技術應用的重要樞紐；陳金德、立委陳俊宇等產官學界，昨與教育部等部會代表現地進行無人機產業會談。

陳金德說，總統賴清德極力推動無人機產業發展，並定位台灣為「無人機民主供應鏈的亞洲中心」，行政院也透過統籌型計畫，從制度法規、創新研發、生產製造等面向，積極協助我國無人載具產業發展，

他指出，宜蘭在全國無人載具的產業戰略布局中，具有獨特優勢，除宜大城南校區及蘇澳港第一港埠，未來還將新增空域及海域做為測試點，是台灣少有同時具有空海域測試地點的縣市。

陳金德表示，宜大無人機暨智慧農業碩士學程及無人機應用研究中心，在過去幾年打下基礎，未來將在教育部及工研院的協助下，轉型為「無人載具及人工智慧研究所」及「無人載具研發實驗室」，可銜接正在發展中的無人載具、機器人及人工智慧協作的研發與產業需求。

將與工研院交流 擴大研究範圍

宜大校長陳威戎說，未來設置研究所及實驗工廠後，將可擴大研究範圍，並與工研院緊密交流，深化宜大在無人載具研發及應用領域上的貢獻，成為無人載具國家隊中的重要一員。

行政院政務委員陳金德（中）、立委陳俊宇（左）聽取宜大無人機研究成果。（記者王峻祺攝）

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