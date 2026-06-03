竹北布建逾200槍充電樁 3停車場上線

竹北市長鄭朝方一口氣布建竹北19處停車場、逾200槍的直流快充充電樁，且已有3處、68槍已經上路服務。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市公所對轄管的十九座停車場全面布建超過兩百槍的充電樁，不僅規模是新竹縣最大的建置行動，還全面採用DC直流快充系統，大幅提升充電效率。目前P19（停十五）、U1（公二停五）及M1（停十三），三處停車場、共六十八槍的直流快充充電樁已上線服務。

竹北市長鄭朝方說，新竹地區電動車普及率在全台名列前茅，竹北更是科技精英匯聚的重要城市，市民對綠能建設的效率與品質有極高期待，所以公所自籌四百萬辦理配套的電力基礎設施和台電送電申請，以確保充電樁的電力供應穩定。

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目前除已啟用的P19、U1、M1停車場，剩下的十六處停車場之充電設備也都建置好了，待完成送電及相關程序，開放使用也已經指日可待。

而已啟用的場站是廿四小時提供服務；平日尖峰每度收費十三．五元、平日離峰則是每度六．八元；假日一律每度收費八元。至於所謂的尖峰時間，在六到九月是指每天下午四點到深夜十點；十月到五月期間則是指下午三點到晚上九點。

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