竹市籌組城市棒球隊 挨批降級看成棒

新竹市府宣布籌組城市棒球隊，未來新竹棒球場將以參與業餘爆米花聯盟賽事為主。（資料照，記者洪美秀攝）

議員質疑高虹安承諾以大聯盟球場等級及舉辦職棒賽事 何時兌現

新竹棒球迷改看業餘爆米花聯賽！新竹市長高虹安昨宣布市府將籌組城市棒球隊，邀請前職棒球員陳瑞振擔任總教練，並啟動城市棒球隊球員甄選會，未來城市棒球隊隊職員編制設於市立體育場，規劃配置總教練一名、教練五名、球隊經理一名、球隊管理一名、運動傷害防護員兩名及球員卅名，共四十人，未來以參與國內成棒賽事，包括爆米花聯盟等賽事為目標。

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新竹棒球場被破壞 至今無法驗收

市議員劉崇顯表示，樂見任何對新竹基層棒球有益的規劃，然球迷最期待的仍是職棒比賽能重回新竹，籲高虹安應明確承諾何時能在新竹看到職棒，不要持續跳票。市議員楊玲宜表示，樂見城市棒球隊成立，但龍來公司走了、新竹棒球場被破壞至今無法驗收，以新竹主場的職棒賽事沒了是事實，球迷市民關心的是，到底球場何時才能開打職棒賽事？過去高虹安聲稱要以大聯盟球場等級及舉辦職棒賽事做承諾，如今卻降格找前職棒球員打成棒？

市議員林彥甫則提醒市府應仿照桃園市成棒隊，在招募選手時提供一定比例的在地優先名額，將人才留在竹市；同時城市棒球隊要永續經營，不應完全依賴公務預算，應媒合竹科企業進行贊助或冠名合作，減少市庫負擔。

高︰培育基層人才 不應扭曲為降格

高虹安提到，副市長林琨瀚與市政顧問張泰山和城市棒球隊總教練陳瑞振過去都曾在職棒球場發光，城市棒球隊成立有助建立城市共鳴，城市棒球隊後續會由陳瑞振依球隊需求延攬國內優秀人才，共組教練團隊，除投入成棒賽事，也會與竹市三級棒球體系合作，建立少棒、青少棒、青棒到成棒的銜接機制，提供在地優秀選手發展舞台。且成立城市棒球隊與新竹棒球場改善工程性質不同，城市棒球隊是為培育基層及優秀棒球人才，不應被扭曲為「降格」或取代職棒賽事，未來新竹棒球場重啟後仍可舉辦職棒賽事，市府正依程序推動改善作業，並與相關單位協調，希望讓職棒賽事重返新竹。

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