卓蘭4鄉鎮無公托 議員促設托育資源

民進黨苗栗縣議員陳春暖昨於縣政總質詢指出，卓蘭、大湖及獅潭、泰安托育、早療、親子支持與婦幼照顧資源不足，且都沒有公共托育中心，要求苗栗縣政府社會處三個月內盤點卓蘭可用公有場地，評估設置小規模公設民營托嬰中心。社會處長張國棟答詢表示，將盤點卓蘭、大湖之公有閒置空間，評估設立偏鄉小型親子館（托育資源中心），提供課後照顧與親子互動空間。

陳春暖表示，卓蘭人口從三年前約一五五〇五人，三年多減少一千一百卅一人，流失約七．三％；惟人口減少雖非單一原因造成，但托育、早療、親子支持與婦幼照顧資源不足，會直接影響年輕家庭是否願意留下；尤其卓蘭、大湖、獅潭、泰安目前都沒有公托，托育媒合平台上卓蘭居家托育人員僅一位，大湖二位，獅潭與泰安則為〇位。

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陳春暖要求社會處三個月內盤點卓蘭可用公有場地，評估設置小規模公設民營托嬰中心，並由社會處、衛生局共同評估早療團隊定期到卓蘭巡迴，在卓蘭衛生所開課，研議偏鄉早療交通補助、接送協助等。

張國棟回應，為解決偏鄉保母人才荒，苗縣府已研議開辦「偏鄉居托人員（保母）專業訓練專班」，並爭取經費補助學員，鼓勵在地中高齡及年輕勞動力投入托育行列。早療與個案照顧方面，目前縣府已與伊甸基金會等專業發展遲緩兒童通報轉介中心密切合作；未來將進一步結合衛生局，推動早療專業團隊定期至卓蘭衛生所等據點巡迴開課。

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