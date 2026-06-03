考核基層捕獲量 北市府滅鼠挨批甩鍋

台北市政府解決鼠患進行十二區大清消、自創鼠類偵防師等政策，並要求各局處訂定鼠類防治計畫。市議員顏若芳昨指出，滅鼠計畫將捕鼠責任轉嫁給基層人員與民間業者，甚至以「督導考核」為由，迫使護理人員、建築工人、學校教師淪為捕鼠工；相關單位澄清只是回傳通報，市長蔣萬安則表示，不會把捕獲老鼠數量當成評鑑標準，請局處調整並加強溝通。

顏若芳︰教師、護理人員淪捕鼠工

顏若芳在市政總質詢指出，衛生局五月廿五日發函各精神照護機構落實防鼠措施，要求通報捕獲數量，作為不定期抽查與督導考核的重要依據，類似「受害」單位還有建築工地與學校教師，都要求基層人員填報捕獲數量，不定期查核。

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局處稱未作為考績 僅回傳通報

顏若芳質疑相關局處為了交出滅鼠績效，拿評鑑當籌碼勒索業者，濫用行政裁量權，「整個台北市已經被市府搞得人人自危！」怒斥市府解決不了鼠患，就甩鍋給市民，原本就業務繁重的教師與基層勞工，還要兼職當捕鼠大隊，荒謬至極，要求蔣萬安踩剎車，各局處應提出可供實質協助的防鼠配套措施，而非僅發布一紙沒有配套、只會擾民的空泛公文。

衛生局長黃建華、建管處長虞積學、教育局長湯志民皆說，未將抓鼠數量作為考績，只是回傳通報。蔣萬安回應，重點在防鼠措施的實際執行內容和具體回報，而非以抓到數量來判斷，會請局處調整，強化說明和溝通。

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