為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    考核基層捕獲量 北市府滅鼠挨批甩鍋

    2026/06/03 05:30 記者董冠怡／台北報導

    台北市政府解決鼠患進行十二區大清消、自創鼠類偵防師等政策，並要求各局處訂定鼠類防治計畫。市議員顏若芳昨指出，滅鼠計畫將捕鼠責任轉嫁給基層人員與民間業者，甚至以「督導考核」為由，迫使護理人員、建築工人、學校教師淪為捕鼠工；相關單位澄清只是回傳通報，市長蔣萬安則表示，不會把捕獲老鼠數量當成評鑑標準，請局處調整並加強溝通。

    顏若芳︰教師、護理人員淪捕鼠工

    顏若芳在市政總質詢指出，衛生局五月廿五日發函各精神照護機構落實防鼠措施，要求通報捕獲數量，作為不定期抽查與督導考核的重要依據，類似「受害」單位還有建築工地與學校教師，都要求基層人員填報捕獲數量，不定期查核。

    局處稱未作為考績 僅回傳通報

    顏若芳質疑相關局處為了交出滅鼠績效，拿評鑑當籌碼勒索業者，濫用行政裁量權，「整個台北市已經被市府搞得人人自危！」怒斥市府解決不了鼠患，就甩鍋給市民，原本就業務繁重的教師與基層勞工，還要兼職當捕鼠大隊，荒謬至極，要求蔣萬安踩剎車，各局處應提出可供實質協助的防鼠配套措施，而非僅發布一紙沒有配套、只會擾民的空泛公文。

    衛生局長黃建華、建管處長虞積學、教育局長湯志民皆說，未將抓鼠數量作為考績，只是回傳通報。蔣萬安回應，重點在防鼠措施的實際執行內容和具體回報，而非以抓到數量來判斷，會請局處調整，強化說明和溝通。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播