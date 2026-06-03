為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蘆社大橋13年完工？ 議員斥騙票 蔣萬安嗆抹黑

    2026/06/03 05:30 記者董冠怡、翁聿煌／台北報導

    講了廿幾年的「蘆社大橋」，因國民黨籍新北市長參選人李四川承諾當選就興建而受關注；民進黨籍台北市議員林延鳳昨質詢台北市長蔣萬安表示，從都市計劃定案等行政流程推估，至少二〇三九年才能完工，質疑李四川吹牛、台北市長蔣萬安騙票。蔣萬安不滿，強硬指議員抹黑、「反對興建就講出來」；林延鳳不滿蔣指她不支持興建，要求道歉，蔣未回應。市府副發言人葉向媛事後補充說，「蔣萬安是提問，無須道歉。」

    林延鳳詢問蔣萬安，過去是否曾跟李四川討論過蘆社大橋興建期程？李四川若當選，能在任內蓋好嗎？有無拜會過新北市長侯友宜商談？蔣萬安表示，曾和李四川討論過，認為李四川可以蓋好，雙北市府一直有對接，也坦承未主動跟侯友宜談。林延鳳酸蔣「跟侯這麼不熟嗎？」

    林延鳳質疑吹牛 未掌握細節

    林延鳳出示二〇二四年九月、二〇二六年四月雙北市府會議紀錄，指新北市城鄉發展局曾表達相關都市計畫變更等行政程序尚未完成，依官方提供的行政流程推估，從都市計畫綜合規劃、地方討論修正、細部設計及實際施工，最快要十三年、至二〇三九年才能完成。即便李四川當選，四年、八年都蓋不完，怒斥李、蔣吹牛、騙票，未掌握細節。

    蔣萬安︰雙北努力 縮短時程

    蔣萬安火大說，「議員反對，就告訴雙北市民反對興建」，並指林延鳳「抹黑」，十三年是預估期程，雙北會共同面對與努力，盡可能縮短時程；待林延鳳第二輪詢問，雙方冷靜下來，林延鳳強調她是要提醒北市府加快腳步，成立府級小組因應，「我從頭到尾沒有說過反對蘆社大橋興建」，要求蔣萬安道歉，蔣未回應。

    李四川競辦︰一定會興建

    李四川競辦表示，李四川態度非常明確，一定會興建蘆社大橋，侯友宜也多次表態「一定要蓋」。未來李四川當選後，會與蔣萬安攜手合作，雙北連線、盡速推動，共同帶給市民更便利、完善的通勤生活圈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播