蘆社大橋13年完工？ 議員斥騙票 蔣萬安嗆抹黑

講了廿幾年的「蘆社大橋」，因國民黨籍新北市長參選人李四川承諾當選就興建而受關注；民進黨籍台北市議員林延鳳昨質詢台北市長蔣萬安表示，從都市計劃定案等行政流程推估，至少二〇三九年才能完工，質疑李四川吹牛、台北市長蔣萬安騙票。蔣萬安不滿，強硬指議員抹黑、「反對興建就講出來」；林延鳳不滿蔣指她不支持興建，要求道歉，蔣未回應。市府副發言人葉向媛事後補充說，「蔣萬安是提問，無須道歉。」

林延鳳詢問蔣萬安，過去是否曾跟李四川討論過蘆社大橋興建期程？李四川若當選，能在任內蓋好嗎？有無拜會過新北市長侯友宜商談？蔣萬安表示，曾和李四川討論過，認為李四川可以蓋好，雙北市府一直有對接，也坦承未主動跟侯友宜談。林延鳳酸蔣「跟侯這麼不熟嗎？」

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林延鳳質疑吹牛 未掌握細節

林延鳳出示二〇二四年九月、二〇二六年四月雙北市府會議紀錄，指新北市城鄉發展局曾表達相關都市計畫變更等行政程序尚未完成，依官方提供的行政流程推估，從都市計畫綜合規劃、地方討論修正、細部設計及實際施工，最快要十三年、至二〇三九年才能完成。即便李四川當選，四年、八年都蓋不完，怒斥李、蔣吹牛、騙票，未掌握細節。

蔣萬安︰雙北努力 縮短時程

蔣萬安火大說，「議員反對，就告訴雙北市民反對興建」，並指林延鳳「抹黑」，十三年是預估期程，雙北會共同面對與努力，盡可能縮短時程；待林延鳳第二輪詢問，雙方冷靜下來，林延鳳強調她是要提醒北市府加快腳步，成立府級小組因應，「我從頭到尾沒有說過反對蘆社大橋興建」，要求蔣萬安道歉，蔣未回應。

李四川競辦︰一定會興建

李四川競辦表示，李四川態度非常明確，一定會興建蘆社大橋，侯友宜也多次表態「一定要蓋」。未來李四川當選後，會與蔣萬安攜手合作，雙北連線、盡速推動，共同帶給市民更便利、完善的通勤生活圈。

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