阿里山林鐵與雷蒂亞鐵路締結

阿里山林鐵與瑞士雷蒂亞鐵路正式簽署合作協議，雙方代表合影。 （林鐵及文資處提供）

名列聯合國教科文組織世界遺產

阿里山林業鐵路推展國際合作，農業部林業及自然保育署署長林華慶率團前往瑞士聖莫里茨市，前天與名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產的雷蒂亞鐵路締結為姊妹鐵道，是阿里山林鐵繼與日本、印度、瑞士、英國、斯洛伐克及澳洲結盟後，締結的第十一條姊妹鐵道，兩條各自承載阿爾卑斯山與阿里山自然地景的山岳鐵道將開啟夥伴關係。

第11條姊妹鐵道

雷蒂亞鐵路路線總長三八五公里，三十％處於海拔一千五百公尺以上的高山上運行，以「阿爾布拉／伯連納景觀」之名登錄聯合國世界遺產，特色有大量螺旋隧道、梯形路堤及高架橋等工程設計；阿里山林鐵為國定「重要文化景觀」，路線總長七七．八五公里，爬升二四二一公尺，以螺旋登山、之字形折返等設計克服急峻山勢。

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林華慶與雷蒂亞鐵路執行長Renato Fasciati簽署協議書締結姊妹鐵道；林華慶說，雷蒂亞鐵路和阿里山林鐵在車廂美學與乘車體驗的創新有高度共通，未來將深化「遺產治理」與「品牌行銷」經驗共享，提升高山鐵道的國際觀光魅力；Renato Fasciati表示，期待透過合作推動台灣與瑞士的鐵道觀光發展。

森里號試運轉出軌

「森里號」昨進行試運轉作業，機關車上午十點十七分於本線四三．一公里處水社寮路段出軌，無人員受傷，因路線中斷，共計取消上、下山四班次「阿里山號」定期列車，影響乘客三一四人，可於一年內全額退費；阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，已暫停「森里號」試運轉作業，並督責廠商確實檢討查明機關車出軌原因。

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