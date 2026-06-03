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    首頁 > 生活

    爆廠商代刀 中榮神經外科住院被罰停約3個月

    2026/06/03 05:30 記者蔡淑媛／台中報導
    健保署裁罰中榮神經外科住院業務自8月起停約3個月，中榮表示將向健保署申請抵扣停約，換取住院不暫停。（記者蔡淑媛攝）

    健保署裁罰中榮神經外科住院業務自8月起停約3個月，中榮表示將向健保署申請抵扣停約，換取住院不暫停。（記者蔡淑媛攝）

    台中榮總爆出神經醫學中心兩名科主任容留廠商在手術室代刀，被台中地檢署起訴，健保署依不實申領診察費及手術費，裁罰中榮神經外科住院業務自今年八月起停約三個月；台中榮總回應，將向健保署申請抵扣停約，換取住院不暫停，不影響病患權益，並繼續醫院神經外科的教育訓練及醫療服務。

    將申請抵扣停約 不影響病患

    中榮以抵扣停約方式換取不暫停神外住院業務三個月，也就是選擇以回溯方式，繳回前一年度的三個月向健保申報的醫療費用。中榮表示，金額尚在計算中，一定會維護病人的就醫權益。

    追回不實申報及開罰共80多萬

    中檢起訴中榮兩名科主任容留廠商在手術室，幫十三名患者代刀，並隱匿代刀事實向健保署申領診察費及手術費十四萬多元。

    中檢依「健保醫事服務機構特約及管理辦法」，若不實申報健保達十四萬元以上，可停約三個月，裁處中榮八月起停止三個月等處分，追回不當申報費用及開罰共八十多萬。

    中榮表示，上月底收到處分書，正研議是否申覆，對於神外住院業務，將向健保署申請抵扣停約，以抵扣金換取不停約處分，不會暫停住院業務，進而影響民眾醫療權益。

    針對此案，健保署也依鄭姓、楊姓主任不實申領診察費及手術費，依特管法將兩人開罰自八月起分別停約三個月及一個月。

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