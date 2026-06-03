立院三讀／資源回收再利用法 更名循環推動法

環境部為推廣營建廢棄物再利用，在大門口擺放裝置藝術「循環之城」，邀民眾透過五行意象，體會建材不是一次性消耗品，而是持續可再利用的資源。（記者吳柏軒攝）

為邁向政府「二〇五〇淨零排放」目標，立法院院會昨三讀通過「資源回收再利用法修正案」，更名「資源循環推動法」、納管產品全生命週期，更導入資源實驗沙盒。

新增21條 納管產品全生命週期

「資源循環推動法」修正前後新增條文達二十一條，是自二〇〇二年立法以來最大幅度修正。環境部表示，為接軌國際永續發展趨勢，此次修法聚焦「產品全生命週期資源循環」，翻轉現行末端廢棄物回收處理規範。

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此次修法聚焦源頭減量、資源循環，除把原條文的「回收再利用」均改為「循環」，針對產品設計、生產、使用到回收再利用等全生命週期擴大納管，包含提出國家整體資源循環計畫、導入綠色設計、源頭減量、延長產品使用壽命、循環採購與相關獎勵機制，以及建構有利產業轉型與創新發展之制度環境，建立資源循環創新實驗沙盒機制等。

明訂營建工程綠色設計準則

三讀條文明定，中央主管機關應規劃產品及營建工程之綠色設計原則，包含使用單一、易於分解、拆解或資源循環之材質，及使用一定比率或數量之再生粒（材）料等六項目；並應就綠色設計原則之內容、項目等，訂定綠色設計準則。

罰則部分，三讀條文規定，違反有關清運、貯存方法、設施規範，違反禁限用、許可辦法等規定，處新台幣一萬二千元至十五萬元罰鍰、通知限期改善；情節重大者處一個月至一年停工或停業處分。

宗教團體不動產審認申請期延長

立院昨也三讀通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例第五條條文修正案」，將不動產權利歸屬審認申請期限由四年延長為六年，至二〇二八年六月九日截止。內政部呼籲，宗教團體務必把握再次延長兩年的申請期限，保障自身權益。

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