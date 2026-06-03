自由日日Shoot》非法仲介赴中移植器官／名醫陳堯俐判刑2年 廢醫師執照

台灣換肝名醫陳堯俐仲介病患到中國大陸換肝、換腎被判刑，衛福部廢止醫師執照。（翻攝自中山附醫官網）

國內換肝名醫陳堯俐涉嫌在彰化基督教醫院任職期間，非法仲介九名台灣病患赴中國進行肝臟及腎臟移植手術，賺取仲介費一四六六萬元，去年彰化地院以違反「人體器官移植條例」罪判二年徒刑，緩刑五年，並需向公庫支付五百萬。近日衛福部依同法廢止陳堯俐的醫師執照，成為國內首例因非法器官仲介遭廢照醫師。

緩刑5年 需向公庫支付500萬

陳堯俐自二〇〇八年起即與生物科技公司負責人黃孟鈞合作，仲介病患至中國湖南中南大學湘雅三醫院進行肝臟移植，因病患術後死亡，彰化縣衛生局認定違反醫師法「執行業務違背醫學倫理」規定，但彰化縣醫師懲戒委員會決議不予懲戒。二〇一二年，陳堯俐又仲介病患到同醫院進行肝臟移植，結果手術失敗，病患當場死亡。

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5人移植肝臟 5年內陸續離世

二〇一五年立院修訂「人體器官移植條例」，將非法仲介行為由行政罰改為刑事責任，但陳堯俐與黃孟鈞仍陸續仲介九名病患到中國移植器官，其中六名病患到山東青島市醫院、三名病患到湖南長沙市醫院，陳堯俐向每位病患收取九十萬元仲介費，並親赴中國手術室指導。

這九名病患中，接受肝臟移植的五人，有一人花了一四〇〇萬元，其中七四六萬元都落入陳堯俐的口袋，但術後不到二週即去世，另外有三人不到二年內過世，最後一人也於術後五年內離世。

石崇良：首例因仲介移植遭廢證

衛福部長石崇良表示，過去曾有醫師因重大違法行為遭廢證，例如以假檢體冒充癌症病患詐領保險給付，或涉及毒品使用等案件，但因仲介器官移植遭廢證者，陳堯俐為首例，具指標意義。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部已於五月廿七日寄發廢止醫師證書裁處書，未來陳堯俐不得執行任何醫療業務。

對於器官移植議題，肝病防治學術基金會董事長許金川表示，許多末期肝病患者在台灣苦等不到適合器官，呼籲民眾落實肝病早期發現與早期治療，每年至少接受一次腹部超音波檢查，及早掌握肝臟健康狀況，避免走到器官移植這最後一步。

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