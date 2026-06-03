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    首頁 > 生活

    陸軍官校培育人才 選派優秀生出國深造

    2026/06/03 05:30 記者陳文嬋／高雄報導

    陸軍官校拓展全球合作網絡，選派三十一名優秀學生赴美國等軍校深造，並與國內八所頂尖大學策略聯盟，雙軌並進培育更多跨域領導人才，今年美國軍校也將派員來台交流，提升跨文化作戰思維。

    陸軍官校與國際接軌，每年選派優秀學生遠赴美國、中南美洲等七所頂尖軍校深造，更爭取短期派訓及寒暑假赴美、日、韓遊學，讓更多學生拓展國際見聞，並與國內頂尖大學建立策略聯盟，已有八所大學簽署合作協議。

    校長譚芳榮昨約見已回國的外派學生十六人勗勉，有學生分享赴美深刻感受語言隔閡與文化差異，直指是最大考驗，面對高強度軍事訓練與緊湊課業安排，無論在體能、學業或心理層面，不斷突破自我、適應環境；還有學生克服語言隔閡，以英語流暢溝通，更學習第二外語西班牙文，拓展自身國際視野與跨文化交流能力。

    譚芳榮肯定學生在異鄉嚴格軍事訓練與學業壓力下，展現黃埔子弟堅毅不拔韌性，期許學生汲取海外先進思維與實務經驗，轉化為軍旅生涯深厚底蘊，成為推動部隊現代化關鍵種子，並珍惜國家資源，跨出舒適圈勇於接受挑戰，將國際交流所學經驗，轉化為部隊進步動力，共同為打造現代化精銳國軍貢獻心力，踐行保家衛國使命。

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