高市議員選舉 三民可望增1席、前鎮小港減1席

因區域人口變動，三民區議員席次可望由七席增為八席，圖為位於三民區的高雄車站雲朵天棚「綠之丘」。（記者王榮祥攝）

產業轉型、區域發展、房價 影響人口數變動 牽動地方選情

高雄市至五月底最新人口總數，三民區以三十二萬五八〇七人（不含原住民），勝過前鎮小港三十二萬二五六六人，年底議員選舉席次，三民可望由七席變八席，前鎮小港由八席減為七席。

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總數65席不變 左營楠梓9席最多

高市議員選舉有十一個一般選區、四個原住民選區，總數六十五席（含四席原住民），上屆一般選區六十一席議員中，以第四選區（左營楠梓）九席最多，第九選區（鳳山）與第十選區（前鎮小港）各八席居次，第一選區（旗山等九區）與第二選區（路竹等五區）各三席最少。

因產業轉型、區域發展、房價等因素，各選區人口持續變動，去年底即有地方人士根據人口變化趨勢，估算出今年底各選區議員席次將有變動，預告前鎮小港可能減少一席、三民可能增加一席；選區議員席次依規定以投票前半年人口數為基準，今年十一月下旬投票，五月底最新人口數成為關鍵。

三民比前鎮小港選區 多逾3千人

高市民政局五月底人口數統計出爐，三民區人口數三十二萬八〇九〇人，雖比前鎮小港兩區總和三十二萬八八九四人還少八百多人，但扣除原住民（原住民劃歸各原住民選區）後，三民區反以三十二萬五八〇七人（不含原住民），比前鎮小港的三十二萬二五六六人多出三千多人。

地方人士引用地方制度法、地方立法機關組織準則等規定，三民區今年底議員選舉席次，幾乎篤定可由七席增為八席，前鎮小港則會由八席減為七席，驗證去年地方傳聞，也牽動地方選情。

高雄市政府強調，相關資料將提報中央選委會，各選區議員席次變動與否，須以中央選委會八月份公告為準。

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