屏東愛文芒果銷歐 首批封櫃進軍法國

台灣夏季三珍果芒果、紅龍果、荔枝打開歐洲市場。（記者陳彥廷攝）

台灣愛文芒果首度進軍法國通路！農業部昨在屏東枋山鄉建賢果菜運銷合作社舉行「台灣芒果、紅龍果、荔枝輸歐封櫃啟航」儀式，屏東愛文芒果成功打入歐洲市場，未來將上架法國巴黎最大批發市場「Rungis」，農業部長陳駿季強調，將分散台灣農產外銷風險，開拓歐洲高端消費市場，搭建台灣與歐盟二十七個國家的聯繫橋樑。

農業部：開拓歐盟27國高端消費市場

農業部指出，歐盟二〇一九年起實施極嚴格防檢疫新規後積極諮商尋求突破，芭樂、芒果、荔枝及紅龍果獲得同意開放，今年台灣芒果、荔枝及紅龍果盛產，三大主力夏季水果得以順利進軍歐洲市場。

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陳駿季表示，農業部積極建構農產品冷鏈物流體系，三大夏季水果能順利銷往歐洲，不僅仰賴第一線農民精湛栽培技術與對品質的堅持，更證明台灣冷鏈技術與防檢疫實力已突破地理限制及長途運輸考驗，從「在地化」走向「國際高端化」。

屏東農業國際標準加工廠 明年初營運

屏東縣長周春米說，屏東愛文芒果全台最早上市，果肉多汁香甜，屏東農業國際化標準包裝加工廠預計明年初營運，擁有外銷蒸熱檢疫及冷鏈體系，可讓台灣農產更具國際競爭力。

建賢果菜運銷合作社理事主席陳明賢表示，此次成功外銷法國，讓台灣芒果的能見度更高，希望全世界都能品嚐到台灣最高品質的愛文芒果，現在除穩定的日、韓、星及紐、澳市場，又多了高端的歐洲市場，對台灣果農是一大利多。

出口業者翁愷莉指出，Rungis為法國最大生鮮批發市場，擁有逾一千兩百家企業進駐，是米其林、飯店及各大零售業者挑選高端鮮果的主要市場，屏東愛文芒果經法商實測甜度達十九．三度，極為驚艷，首批台灣水果出貨六公噸，以芒果為大宗，三到五天就能上架法國市場。

台灣夏季三珍果芒果、紅龍果、荔枝展開輸歐封櫃啟航儀式。（記者陳彥廷攝）

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