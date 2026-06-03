綠島、蘭嶼污水處理系統 挨批建置牛步

綠島尚未完成污水處理系統，台東縣議員擔憂污染海洋生態。（記者黃明堂攝）

屏縣小琉球近年陸續建置完成污水處理系統，台東綠島與蘭嶼卻仍牛步，縣議員簡維國直言，兩地的海底觀光資源逐年減少，若縣府無法有效做好污水處理，將導致珊瑚礁及魚類生態逐漸遭受破壞，衝擊觀光生計。

議員促借鏡小琉球高效率經驗

縣府建設處長蔡勝雄表示，離島污水處理系統因過往統籌分配稅款機制、中央補助流程以及多方意見不一而拉長時程。目前縣府針對綠島與蘭嶼兩地區，已規劃出不同的擬施作方式。綠島採取的主要施作模式為「家戶接管」，規劃將公館、南寮、中寮等核心商業與民宿林立區域的污水合流，直接收集輸送至大型污水處理廠處理，在溫泉部落則規劃設置套裝式的處理槽。

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建設處：兩地分別規劃施作方式

至於蘭嶼則獲得中央核撥六千萬元預算進行階段性試辦。主要施作重點分為兩大方向，第一是在蘭嶼高中設置一套污水處理系統，優先收集並處置周邊的生活廢水；第二則是透過經費補助，輔導島上尚未裝設化糞池的住戶進行改善。蔡勝雄指出，目前採取每戶最高補助十五萬元的方式，積極輔導在地居民申請裝設化糞池等污水處理設施。

簡維國要求縣府能借鏡小琉球高效率經驗，克服土地與技術爭議，別讓綠島、蘭嶼海洋生態，在中央與地方公文往返中流失。

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