為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    綠島、蘭嶼污水處理系統 挨批建置牛步

    2026/06/03 05:30 記者黃明堂／台東報導
    綠島尚未完成污水處理系統，台東縣議員擔憂污染海洋生態。（記者黃明堂攝）

    綠島尚未完成污水處理系統，台東縣議員擔憂污染海洋生態。（記者黃明堂攝）

    屏縣小琉球近年陸續建置完成污水處理系統，台東綠島與蘭嶼卻仍牛步，縣議員簡維國直言，兩地的海底觀光資源逐年減少，若縣府無法有效做好污水處理，將導致珊瑚礁及魚類生態逐漸遭受破壞，衝擊觀光生計。

    議員促借鏡小琉球高效率經驗

    縣府建設處長蔡勝雄表示，離島污水處理系統因過往統籌分配稅款機制、中央補助流程以及多方意見不一而拉長時程。目前縣府針對綠島與蘭嶼兩地區，已規劃出不同的擬施作方式。綠島採取的主要施作模式為「家戶接管」，規劃將公館、南寮、中寮等核心商業與民宿林立區域的污水合流，直接收集輸送至大型污水處理廠處理，在溫泉部落則規劃設置套裝式的處理槽。

    建設處：兩地分別規劃施作方式

    至於蘭嶼則獲得中央核撥六千萬元預算進行階段性試辦。主要施作重點分為兩大方向，第一是在蘭嶼高中設置一套污水處理系統，優先收集並處置周邊的生活廢水；第二則是透過經費補助，輔導島上尚未裝設化糞池的住戶進行改善。蔡勝雄指出，目前採取每戶最高補助十五萬元的方式，積極輔導在地居民申請裝設化糞池等污水處理設施。

    簡維國要求縣府能借鏡小琉球高效率經驗，克服土地與技術爭議，別讓綠島、蘭嶼海洋生態，在中央與地方公文往返中流失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播