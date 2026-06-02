新北敬老卡下月增為600點 明年納超商購物

新北敬老愛心卡採取「分階段、穩健推動」的方式，逐步擴大服務功能，圖為新北敬老卡。（記者黃政嘉攝）

鼓勵出門 觀光巴士、溫泉將可用 2年內換發二代卡 2029年實現點數累積

新北市議會國民黨團昨在市政總質詢爭取敬老愛心卡擴大使用範圍，市長侯友宜宣布，將採「分階段、穩健推動」方式逐步擴大服務功能，除了交通補助外，明年起納入醫療健檢、休閒活動及民生消費通路，分兩年全面換發二代卡，二〇二九年實現點數累積，明年預計投入經費達六十億元。

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7月起 YouBike電輔車半小時免費

侯友宜表示，市府與相關業者及悠遊卡公司密集研商，規劃階段性擴大方案，讓敬老愛心卡轉型為促進健康老化的重要工具，首波從今年七月起，點數從原有四八〇點提高至六百點，新增YouBike 2.0E電動輔助自行車前卅分鐘免費，鼓勵長輩走出家門、增加社會參與及運動機會。

將納健檢 農會、藥局消費上限300點

此外，明年上半年開放使用範圍至復康巴士、新北市立聯合醫院與衛生所健康檢查，包含高齡換照健檢、觀光巴士（含景觀雙層觀光巴士）及溫泉等；明年下半年將擴大至農會、藥局及超商等消費通路，每月使用上限三百點，鼓勵業者自由加入，讓長輩在日常生活享有更多便利，兼顧政策目的與資源效益。

侯友宜提到，目前一代卡片容量不足，無法支援記錄累積點數功能，必須全面升級為二代卡，市府規劃兩年內完成系統建置與二代卡全面換發，總經費共需九億元，預計於二〇二九年實施點數累積制度。

市議會民進黨團總召陳永福肯定市府從善如流，但偏鄉大眾運輸量能不足，愛心計程車服務意願低，建議放寬使用規定，包括「多人共乘、多人扣點」、「有悠遊卡設備就能用敬老卡扣點」、「提高偏鄉計程車補助點數」等，並研議偏鄉、原住民、身心障礙敬老卡點數加碼機制。

議員建議 偏鄉、原民、身障增點數

民進黨團副召李倩萍表示，市府應加速與業者協調，別讓長者再等一年；此外，購物不宜設限僅三百點，應提升使用彈性與便利性；市議員陳乃瑜要求盡快公布適用店家、點數折抵方式、偏鄉農會與藥局合作名單，確保石碇、坪林、烏來等偏鄉長輩不會因通路不足而淪為政策邊緣人。

民進黨團幹事長周雅玲認為，好的政策不嫌晚，建議市府專案報告，說明財源規劃政策執行，並召開臨時會辦理預算追加減，讓政策推動更周延；書記長李宇翔說，盼市府積極檢視作業流程，兼顧系統穩定與服務品質，縮短建置時程，讓政策提早落實。

新北市逐步擴大新北敬老愛心卡使用範圍。（新北市府提供）

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