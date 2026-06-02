「野地龍崎士」拚保育 獲特優社區肯定

龍崎永續發展協會展示社區竹編，以及艾草皂、香草防蚊液產品。（林保署嘉義分署提供）

台南龍崎永續發展協會長期深耕牛埔泥岩淺山地區，組成「野地龍崎士」志工隊，持續生態監測、棲地改善、動物救援與環境教育等工作，凝聚居民對惡地地質與生態的認識，轉換為保育行動，努力受到肯定，自國內二二三個社區中脫穎而出，獲得農業部林業及自然保育署全國社區林業計畫的「特優社區」殊榮。

林保署嘉義分署輔導的龍崎永續發展協會，二〇二二年開始執行社區林業計畫，去年度聚焦四項核心工作，包含透過系統性物種調查，建構在地生態多樣性資料庫；定期移除外來種銀合歡，復育黃荊、光臘樹等原生樹種，逐步回復淺山林相多樣性；結合在地竹藝文化，藉由竹編巢箱落實棲地營造，讓傳統技藝與生態保護創新共融；以即將執行成果編印為「Hi in 龍崎 牛埔淺山生態走讀」手冊，作為泥岩生態導覽解說的教材。

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林保署認為該永續發展協會以在地之力，守護獨一無二的泥岩淺山，讓自然與人文在龍崎共同生長，堪稱全台社區林業亮眼典範。

嘉義分署指出，社區林業已邁入第廿四年，近來積極接軌「里山倡議」、「國土生態綠網」概念，透過與社區推動公私協力的自然資源管理，串聯重要生態廊道，並鼓勵社區發展永續地方產業。

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