為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「野地龍崎士」拚保育 獲特優社區肯定

    2026/06/02 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    龍崎永續發展協會展示社區竹編，以及艾草皂、香草防蚊液產品。（林保署嘉義分署提供）

    龍崎永續發展協會展示社區竹編，以及艾草皂、香草防蚊液產品。（林保署嘉義分署提供）

    台南龍崎永續發展協會長期深耕牛埔泥岩淺山地區，組成「野地龍崎士」志工隊，持續生態監測、棲地改善、動物救援與環境教育等工作，凝聚居民對惡地地質與生態的認識，轉換為保育行動，努力受到肯定，自國內二二三個社區中脫穎而出，獲得農業部林業及自然保育署全國社區林業計畫的「特優社區」殊榮。

    林保署嘉義分署輔導的龍崎永續發展協會，二〇二二年開始執行社區林業計畫，去年度聚焦四項核心工作，包含透過系統性物種調查，建構在地生態多樣性資料庫；定期移除外來種銀合歡，復育黃荊、光臘樹等原生樹種，逐步回復淺山林相多樣性；結合在地竹藝文化，藉由竹編巢箱落實棲地營造，讓傳統技藝與生態保護創新共融；以即將執行成果編印為「Hi in 龍崎 牛埔淺山生態走讀」手冊，作為泥岩生態導覽解說的教材。

    林保署認為該永續發展協會以在地之力，守護獨一無二的泥岩淺山，讓自然與人文在龍崎共同生長，堪稱全台社區林業亮眼典範。

    嘉義分署指出，社區林業已邁入第廿四年，近來積極接軌「里山倡議」、「國土生態綠網」概念，透過與社區推動公私協力的自然資源管理，串聯重要生態廊道，並鼓勵社區發展永續地方產業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播