台南龍舟賽總獎金150萬 163隊創紀錄

台南國際龍舟賽逾四千人參賽，總獎金破一百五十萬 。圖為去年比賽畫面。（南市府提供）

安平運河通航百年 國內外4057人參賽 17日至21日開戰

台南市國際龍舟錦標賽吸引一六三支隊伍，共四〇五七人報名，參賽隊伍數及總人數雙雙刷新歷年紀錄，展現台南市龍舟運動的蓬勃發展，也為安平運河通航百年寫下嶄新篇章。

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台南市長黃偉哲表示，台南運河見證城市百年發展歷程，今年適逢運河通航百年，市府擴大舉辦國際龍舟錦標賽，不僅調整賽制，確保各隊至少可參與兩場賽事，也大幅提高獎勵，總獎金突破一五〇萬元。

邀請遊客逛市集 體驗運動科技

龍舟賽期間，還推出美食、文創、農特產、運動科技體驗、各項宣導等一四二攤市集，遊客來逛市集，也可體驗最新的運動科技及運動項目，台南市府期望龍舟賽帶動運河周邊觀光與地方產業發展。

台南市體育局局長陳良乾表示，今年龍舟賽全面提升參賽體驗與活動豐富度。除了賽程安排涵蓋整個端午連假之外，也新增國際友人組，吸引國際扶輪青少年組隊參賽，來自羅馬尼亞、巴西、德國、墨西哥、烏克蘭、韓國、法國、日本、芬蘭、泰國、波蘭、比利時、美國等選手，將抵達台南體驗全國歷史最悠久、維持傳統木製龍舟的二〇二六台南市國際龍舟錦標賽。

陳良乾表示，二〇二六台南市國際龍舟錦標賽六月十七至廿一日將在台南運河安億橋至承天橋盛大登場；目前八艘大龍舟及四艘小龍舟停放在安平開台天后宮廟埕祈福，夜間還有龍舟LED炫麗燈光點綴，六月五日將舉行龍舟點睛儀式。

10國使節團將參與表演賽

龍舟賽十七日開幕當天，特別邀請來自聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、吐瓦魯、韓國、約旦、荷蘭、印尼、菲律賓、英國與俄羅斯等十國使節團參與表演賽。在國際舞台闖出名號的「即將成真火舞團」，比賽期間也將帶來盛大且震撼的聲光火舞秀，另邀明華園、九天民俗技藝團，以及各式多樣的藝文表演團隊輪番上陣，全面展現台南獨特的端午節慶魅力。

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