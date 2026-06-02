為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蔣萬安不滿租金補貼地方分攤 簡舒培︰《財劃法》多拿456億 卻不願分攤19億

    2026/06/02 05:30 記者何玉華／台北報導

    中央規劃租金補貼明年起回歸二〇二一年以前與地方共同分攤，台北市長蔣萬安呼籲勿讓人有「中央請客、地方買單」的感覺；民進黨籍台北市議員簡舒培說，中央全額補助租補三年，如今北市因財劃法多拿一大筆錢，中央要求分攤，卻跳出來喊不公平，怒說全台灣最沒資格喊「地方買單」的人就是蔣萬安。北市府副發言人葉向媛質疑簡舒培，沒搞清楚議員責任是為市民打拚，不是犧牲市民福祉來幫中央繳帳單。

    簡舒培表示，北市今年統籌分配稅款歲入淨追加四五六．九億元，市府拿了卅億元還債，八十四．二四億補入融資調度，相當於拿了一一四．二四億元去還債。現在中央要求共同負擔租補，北市依財力分級，將負擔四十％、約十九億元。

    她說，中央自二〇二二年起全額補貼，北市從二〇二三年編五億元加碼，二〇二六年只剩一．一四億元，三年少了七成多，蔣萬安從未想過加碼，也未有什麼表示，現在《財劃法》多拿了一大筆錢，拿一一四億元去還債，嫌分攤十九億太多，「全台灣最沒資格喊『地方買單』的人，就是蔣萬安」。

    葉向媛說，簡舒培當了超過十年的議員，沒搞清楚責任是為市民打拚、不是犧牲市民福祉來幫中央繳帳單嗎？上週還說「不是還債不好，是在關鍵的發展時刻，投資未來台北更重要」，現在難道是認為幫中央買單比「投資未來台北」更重要？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播