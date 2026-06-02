蔣萬安不滿租金補貼地方分攤 簡舒培︰《財劃法》多拿456億 卻不願分攤19億

中央規劃租金補貼明年起回歸二〇二一年以前與地方共同分攤，台北市長蔣萬安呼籲勿讓人有「中央請客、地方買單」的感覺；民進黨籍台北市議員簡舒培說，中央全額補助租補三年，如今北市因財劃法多拿一大筆錢，中央要求分攤，卻跳出來喊不公平，怒說全台灣最沒資格喊「地方買單」的人就是蔣萬安。北市府副發言人葉向媛質疑簡舒培，沒搞清楚議員責任是為市民打拚，不是犧牲市民福祉來幫中央繳帳單。

簡舒培表示，北市今年統籌分配稅款歲入淨追加四五六．九億元，市府拿了卅億元還債，八十四．二四億補入融資調度，相當於拿了一一四．二四億元去還債。現在中央要求共同負擔租補，北市依財力分級，將負擔四十％、約十九億元。

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她說，中央自二〇二二年起全額補貼，北市從二〇二三年編五億元加碼，二〇二六年只剩一．一四億元，三年少了七成多，蔣萬安從未想過加碼，也未有什麼表示，現在《財劃法》多拿了一大筆錢，拿一一四億元去還債，嫌分攤十九億太多，「全台灣最沒資格喊『地方買單』的人，就是蔣萬安」。

葉向媛說，簡舒培當了超過十年的議員，沒搞清楚責任是為市民打拚、不是犧牲市民福祉來幫中央繳帳單嗎？上週還說「不是還債不好，是在關鍵的發展時刻，投資未來台北更重要」，現在難道是認為幫中央買單比「投資未來台北」更重要？

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