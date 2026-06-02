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    首頁 > 生活

    北市電動公車今年保底交500輛 議員促增充電場站

    2026/06/02 05:30 記者董冠怡／台北報導

    中央推動二〇三〇年市區公車全面電動化，台北市議員張斯綱、游淑慧昨在市議會交通委員會關注北市電動公車交貨狀況，以及充電場站是否充足；公共運輸處長李昆振回應，去年受國際原物料影響延宕的車輛，今年預計交車五百多輛；簽約的同時也會發包增設場站、充電樁數，持續觀察調整。

    台北市議會交通委員會昨天審查第一次追加減預算案，以及去年動用的第二預備金案。張斯綱詢問電動巴士交貨進度是否均符合預期；李昆振說，由於稀土等原物料供應受到國際影響，去年部分延宕至今年交車，每一家公車業者都有受到影響，預計今年可交車五百餘輛。

    游淑慧聞言追問詳細延宕交車的數量，以及原本應該何時交貨？李昆振表示，去年有三百輛電動公車改至今年交車，包含今年三百多輛在內，應有六百輛，截至昨天已到兩百多輛，但因變數仍多，估計今年保底會有五百輛。

    游淑慧又問，倘若大量集中交貨，是否有足夠的充電場域，避免擠在同時間「排隊」等充電；公運處綜合規劃科長劉國著補充，已簽約的電動公車採購，購車時便已一併進行場站發包。游提醒，交車數量越來越多，市府應及早因應充電場域配套。

    交委會第一召集人李明賢裁示，公運處應補充報告資料，完整說明延宕交車原因與相關車輛採購、充電樁設置數據，以及因應作為。

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